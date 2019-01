'MESSI' al portarilor e gata sa PLECE de la FCSB!!! Bye, bye Vlad! Anuntul de ultima ora al lui Becali

Andrei Vlad e gata sa se desparta de FCSB.

Becali a acceptat sa-l dea imprumut. Sfatuit de Mihai Stoica, patronul crede ca Vlad ar trebui sa apere constant, apoi sa revina la FCSB pentru a fi titular.



"MM mi-a zis sa luam un portar mai in varsta ca sa-l dam pe Vlad sa apere", a dezvaluit Becali la Digisport.

Unul dintre favoriti pentru a-i lua locul lui Vlad e Razvan Plesca de la Medias. Portarul de 36 de ani a fost recomandat de Teja si ar putea veni in aceasta iarna, in cazul in care Becali se intelege cu sefii Gazului.

"E Messi al portarilor, e cel mai bun. O sa luam bani multi, am mare incredere in el!", spunea Becali in momentul in care l-a adus pe Vlad de la Craiova, acum un an si jumatate, in schimbul a 400 000 de euro.

Becali chiar a incercat sa-l impuna pe Vlad in primul 11 atat in fata lui Florin Nita, cat si a lui Balgradean, insa a renuntat la ideea de a-l titulariza dupa mai multe erori mari ale pustiului de 19 ani.