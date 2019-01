BREAKING NEWS: Lovitura importanta la FCSB! Un fost jucator din Serie A cu un meci in nationala Italiei e gata sa vina! Surpriza momentului

Teja l-a pus primul pe lista lui de achizitii, iar Becali face tot posibilul sa-l aduca.

Chiar daca n-a spus nimic in fata presei, Becali il cere insistent de la Botosani pe italianul Diego Fabbrini! Trecut pe la Udinese, Watford sau Birmingham si cu o aparitie inclusiv in nationala mare a Italiei, Fabbrini e considerat de Teja perfect pentru sistemul pe care vrea sa-l joace la FCSB. Italianul are sanse mari sa semneze, scrie Gazeta Sporturilor. Fabbrini isi incheie in vara contractul cu Botosani, astfel ca poate deja sa negocieze cu Becali, care va incerca sa-l obtina inca de acum. In baza relatiilor foarte bune dintre cele doua cluburi, este de asteptat ca Valeriu Iftime sa-si dea acordul ca Fabbrini sa mearga inca de acum in Bucuresti contra unei sume de bani.

Diego Fabbrini, 28 de ani, a jucat in ultimele 3 sezoane la Birmingham, Spezia si Oviedo. In nationala Italiei are o selectie in 2002, contra Angliei!