De la "e mai mare ca Hagi", la "imi tai capul daca ajunge fotbalist"! Prima "perla" a lui Becali a revenit la FCSB: relatia EXPLOZIVA pe care a avut-o cu patronul

Florentin Matei a purtat azi negocierile finale cu Gigi Becali si a semnat cu FCSB!

Matei era liber de contract dupa despartirea de Al Ittihad Kalba din Emiratele Arabe Unite. Fotbalistul de 25 de ani a mai jucat pentru Steaua intre 2008 si 2011 si era considerat o mare speranta a centrului de juniori.

A fost de altfel primul jucator in care Gigi Becali si-a pus toate sperantele in vederea unui transfer pe bani grei. "Peste patru-cinci ani putem sa fim una dintre fortele Europei, dar trebuie sa mai creasca Matei, care e mai mare ca Hagi", declara Gigi Becali in 2008.

Lucrurile aveau sa se schimbe radical in doar 3 ani. Desi tanarul jucator impresiona la echipa a doua a clubului, Matei a fost pus pe liber. Gigi Becali a motivat ca Matei, care avea 17 ani la acel moment, avea un salariu mult prea mare in raport cu ce oferea pe teren.

"Cand l-am luat pe Matei am zis ca o sa ajunga mare jucator, ii dadeam 35.000 de euro pe luna. Daca asta ajunge fotbalist, eu imi tai capul", declarat Gigi Becali in 2011 dupa ce Matei plecase de echipa.

"Am dat bani de la mine sa scap de acolo. Sunt dezamagit de Gigi Becali. Meritam alt tratament la Steaua. Nu vreau sa mai joc in Romania", declara si Florentin Matei la acel moment.

De atunci insa Matei a mai jucat la cluburi din Romania: la Unirea Urziceni si la Astra.