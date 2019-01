Gnohere, ADIO FCSB! Becali isi vinde golgheterul si aduce alt atacant! Anuntul facut

Harlem Gnohere e aproape de a pleca de la FCSB.

Gigi Becali a anuntat ca intr-o saptamana se va rezolva situatia lui Gnohere, pe care vrea sa-l vanda cu 7 milioane de euro. In locul Golgheterului echipei, Becali a incercat sa-l aduca pe Bogdan Stancu, insa acesta are o oferta buna din Turcia pe care vrea s-o accepte.



"Ramane de vazut cu Gnohere, intr-o saptamana stiu ce se intampla. Daca pleaca, luam atacant, normal", a spus Becali.

Bogdan Stancu are oferta uriasa din Turcia.



"Am incercat sa-l iau pe Bogdan Stancu, mi-a dat raspuns ieri ca mai ramane un an in Turcia. Avea oferta 400.000 la semnatura si 900.000 pe an. Mi-a zis ca vrea la Steaua, dar s-a consultat cu familia si au hotarat sa mai ramana un an prin Turcia.", a spus Becali.