"Cel mai tare transfer de la Budescu incoace!" Mihai Mironica, dupa mutarea anului reusita de FCSB

Semnatura lui Florentin Matei pe noul contract nu e doar despre FCSB si lupta acestui club cu CFR Cluj pentru titlu, ci si despre nationala Romaniei.

Matei este un fotbalist de calibrul lui Stanciu si Budescu din punct de vedere al calitatii tehnice, dar are ceva in plus si fata de acestia: dinamismul, fluiditatea jocului, abilitatea de patrundere, rafinamentul in viteza atat de important in jocul unei echipe faimoase pentru lentoarea ei, nationala Romaniei.

Faptul ca Matei nu a jucat la nationala pana la 25 de ani arata inca o data incompetenta selectionerilor nostri, sau, mai grav, interesele meschine prin care se fac unele convocari. De la FCSB, Matei va ajunge la nationala desi el de ani buni in Ucraina, Croatia sau la Astra era la un nivel bun de joc. Se va intampla cum s-a intamplat, de exemplu, cu Sinmartean, care nu prea era convocat de la Vaslui, dar a fost chemat dupa transferul la Steaua, Victor Piturca venind cu justificarea ridicola ca de-abia la Steaua “Sinmartean a invatat jocul”, pe la 34 de ani.

Matei nu are vreun tata care sa urle amenintator in public la selectioner pentru ca nu-i convoaca la nationala copilul. Dar jocul sau la FCSB va “urla” catre Contra. Becali, in sfarsit, si-a luat un fotbalist care sa umple golul lasat dupa plecarea lui Budescu. Un jucator dezechilibrant, modern, care se detaseaza prin continut si nu prin ambalajul poleit al Mbappeilor de la taraba din Ovidiu.

A fost inca un moment in care Becali a aratat ca are mai mult fler decat colaboratori de-ai lui. Dupa ce s-a parlit cu tepele cumatrului sau, Becali s-a impus in aducerea celui mai bun fotbalist roman accesibil pentru Liga 1. In acest timp, noul antrenor de la FCSB milita pentru Radut, un jucator da, potrivit pentru atat de discutata posesie, dar care nu are ceva mai important, dezechilibrul in apararea adversa pe care il produce Matei.

FCSB readuce in Romania cel mai subestimat jucator roman. De pe acum spun ca, fara suma de transfer, aceasta mutare va fi cea mai buna facuta in Liga 1 in aceasta iarna.