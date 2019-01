Situatie incredibila la un club de Liga 1! Jucatorul e dorit de FCSB, ar fi semnat deja un precontract cu alta echipa, dar este asteptat la reunirea lotului

Portarul se va prezenta la reunirea Astrei, desi este dorit de FCSB, iar presa bulgara spune ca a semnat deja un precontract cu Ludogoret.

"Nu stim daca Iliev a semnat vreun precontract cu altcineva. El e in perioada in care poate semna cu orice echipa, pentru ca a intrat in ultimele 6 luni de contract cu Astra. Noi nu am discutat cu Ludogoret, dar am avut o discutie telefonica cu el si se va prezenta la antrenamentele echipei. Iliev se va prezenta duminica la antrenamentele echipei si vom vorbi cu el cand va veni.



Urmeaza sa discutam cu el, dupa care vom vedea ce isi doreste. Daca isi mai doreste sa ramana pana la vara, daca isi doreste sa plece de acum, in ce conditii poate pleca… El a fost accidentat, a avut o accidentare pe care a suferit-o la echipa nationala a Bulgariei. Si-a revenit, s-a antrenat alaturi de echipa in ultimele 3 saptamani pana sa luam pauza, dar nu a putut juca pentru ca a trebuit sa fim corecti si David Lazar a avut niste evolutii remarcabile, nu il puteam scoate din poarta.



Duminica incepem antrenamentele, tot atunci voi avea o discutie cu staff-ul tehnic si vom vedea pe cine se va baza in perioada urmatoare. Nu am primit nicio oferta pentru niciun jucator, dar ne dorim sa mai aducem jucatori. Cel putin trei jucatori vor mai veni. Ne gandim la jucatori de atac, de la mijloc in sus", a declarat Dani Coman, presedintele executiv al Astrei.



Plamen Iliev (26 ani) a evoluat in Romania la FC Botosani (2015-2017) si Astra Giurgiu (2017-prezent). In februarie 2017, el a ajuns la Astra, dupa un conflict avut cu cei din conducerea lui FC Botosani, care insistau sa-i scada salariul. La Astra a strans 55 de partide si este considerat unul dintre cei mai valorosi portari care evoluează in Liga 1, dar refuzat ofertele de a prelungi intelegerea cu giurgiuvenii. In nationala Bulgariei are 13 selectii. Goalkeeperul a fost aproape de un transfer in tarile arabe, la Konyaspor (Turncia), dar si la FCSB, dupa transferul lui Nita in Cehia, fiind si in acest moment pe lista clubului lui Gigi Becali. Presa bulgara a anuntat ca el ar fi semnat deja un precontract cu Ludogoret Razgrad, campioana tarii vecine in ultimele 7 sezoane, care a jucat in acest sezon in grupele Europa League.