Florentin Matei, laudat de unul din cei mai mari rivali! Declaratia surprinzatoare a omului care uraste FCSB! "Poate prinde nationala"

Matei a fost transferat in aceasta iarna de FCSB.

Florentin Matei a fost primul jucator transferat de FCSB in aceasta iarna. Patronul Gigi Becali l-a dorit de mult timp pe Matei, iar mijlocasul a ajuns acum sub comanda lui Mihai Teja. Daca pe Danut Lupu nu l-a impresionat, un alt dinamovist este convins ca fotbalistul de 25 de ani poate ajunge la echipa nationala.

Metrorex a construit un nou teren de fotbal, in parteneriat cu Valencia, clubul spaniol care vrea sa isi infiinteze o academie in Romania. Prezent la inaugurare, Florin Prunea a comentat ultimele miscari ale vicecampioanei pe piata transferurilor.

"Un jucator foarte bun. Un jucator care cred ca merita mai mult in cariera lui. Acum are sansa, a venit la o echipa de top in Romania, cu foarte multi suporteri. E un jucator pe care eu il apreciez, sunt convins ca poate si mai bine decat a facut-o pana acum. Are sansa lui, poate ajunge la echipa nationala", a spus fostul portar.

Daca Prunea are incredere in Florentin Matei, fostul sau coleg de la Dinamo, Danut Lupu, nu crede in fotbalistii intorsi in campionatul romanesc: "Niste jucatori buni. Dar eu va intreb pe voi, daca erau buni, de ce au venit in Romania? Daca erau buni, ramaneau in Italia, in Spania, nu in Romania. S-a intarit cu nume, dar stai sa-i vedem sa si joace. De veni au venit multi, de jucat nu prea a jucat nimeni", a spus Danut Lupu.