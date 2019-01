"Gigi mi-a zis: baiete, te astept la echipa. Vreau sa plec la Steaua!" Discutia cu Becali l-a convins! Transferul DAT CA SIGUR la FCSB e inca in impas

Transferul sau depinde de cateva zeci de mii de euro, diferenta dintre oferta lui Becali si ceea ce asteapta actualul sau club.

Iulian Cristea vrea sa plece inca de acum la FCSB, club al carui jucator devine oricum la vara. Fotbalistul lui Gaz Metan a fost impresionat de discutia pe care a avut-o cu Becali.

"Sunt doua tipuri de jucatori: unii care cad psihic dupa declaratiile pe care le aud si altii care nu simt presiunea, care sunt puternici si merg mai departe cu incredere. Pentru mine, declaratiile sunt importante, imi dau si mai multa incredere. Nu e vorba de nicio presiune crescuta, pur si simplu merg la Steaua sa joc foarte bine, apoi fie ce-o fi. Greselile fundasilor schimba tabela. Daca ma critica domnul Becali nu am ce face decat sa fiu mai atent in meciul urmator. Mi s-a parut foarte apropiat de jucatori.

Mi-a spus: baiete, te astept la Steaua. Sa joci cat mai bine, sa-ti castigi locul in echipa. Edi Iordanescu mi-a zis ca intelege ca imi doresc sa ajung cat mai repede la Steaua, dar si Gaz MEtan trebuie sa fie OK din punct de vedere financiar. Mi-a transmis ca ma sustine si ca e langa mine. Acum vom vedea ce se intampla. Imi doresc sa plec acum. Poate la vara am un titlu in palmares", a spus Cristea pentru Fanatik.