"Asta e cheita care lipsea la FCSB, e cea mai buna mutare!" De ce il felicita Radoi pe Gigi Becali

Mirel Radoi a mers astazi in cantonamentul FCSB din Spania.

Mirel Radoi a mers in Spania pentru a-i vedea la lucru pe jucatorii de la FCSB, dar si pentru a pune la punct cateva detalii ce tin de partida pe care nationala de tineret a Romaniei o va sustine in compania Spaniei, pe 21 martie.

Romania U21 va juca doua meciuri amicale in luna martie, primul cu Spania, apoi cu Danemarca, pe 25 martie.

"Am venit sa vad jucatorii, sa vad cum se antreneaza, si vad ca sunt foarte bine. Vrem sa mergem sa vedem si hotelul in care vom sta cu nationala de tineret in martie, sunt cateva lucruri de organizat acolo."

"Sunt foarte multumit de meciurile amicale din martie. Imi doream un amical foarte tare si datorita presedintelui Burleanu iata ca s-a realizat amicalul cu Spania."

"Nu pot sa spun ca incep emotiile, emotiile mari le-am avut in preliminarii, inainte sa ne calificam. Acum cel mai important pentru noi este ca in momentul in care ajungem acolo sa fim la fel de concentrati cum am fost in ultimele doua meciuri din grupa", a spus Mirel Radoi.

"Transferurile de la FCSB, cheita care lipsea in jocul Stelei"



Mirel Radoi il felicita pe Gigi Becali pentru transferurile lui Adrian Stoian si Florentin Matei.

"Foarte bune transferurile, cred ca asta era cheita care lipsea in jocul Stelei. Aveau nevoie de jucatori care creeaza superioritate, care au ultima pasa, care isi asuma riscuri pe faza de atac."

"Pentru jucatorii tineri de la FCSB poate fi o provocare, trebuie sa dea mai mult decat dadeau pana acum ca sa isi castige locul in echipa", a mai spus Radoi.