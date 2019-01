Daca FCSB termina sezonul fara depunctare, Becali merita o medalie! Cum arata DEZASTRUL in care patronul isi poate trage echipa

Desi clubul sau este pandit la cotitura de CFR Cluj si CSU Craiova, Becali a devenit adevaratul pericol pentru FCSB.

Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro



In aprilie 2018, in lupta aprinsa pentru titlu, FCSB si CFR Cluj s-au reclamat reciproc la Comisia de Disciplina a FRF si au cerut depunctarea, dupa ce Dan Petrescu, antrenorul clujenilor, a acuzat ajutorul primit de clubul rival din partea arbitrilor, iar Gigi Becali a adus acuzatii directe in privinta conspiratiei "ungurilor" si ajutorului neortodox dat de Guvernul de la Budapesta pentru a-i sufla titlul de campioana.



In decembrie 2018, acelasi Becali spunea nonsalant ca "fotbalul feminin este impotriva lui Dumnezeu! Femeia a fost facuta din barbat, pentru barbat! Fotbalul feminin e aliniere la idelile lui Satan. Fetele sa joace handbal, baschet... Cum sa joace femeia fotbal? Madularele ei nu sunt facute pentru fotbal. O schimonosim pe femeie! Boxul si fotbalul le schimonosesc pe femei". Desi declaratia a creat rumoare in lumea intreaga, nu numai in Romania, Becali si FCSB nu au fost sanctionati, pentru ca latifundiarul nu ocupa oficial nicio functie in organigrama clubului, insa lucrurile s-au schimbat recent. "Am preluat toate actiunile, de la nepoti, de la cumnati, de la toata lumea, si le-am trecut pe numele meu. Acum trei zile s-a facut schimbarea asta. S-au intamplat niste lucruri, dar nu vreau sa vorbesc prea mult", a anuntat astazi Becali.

Acestea nu sunt decat ultimele exemple de declaratii ofensatoare venite din partea unui personaj controversat. Riscurile sunt foarte mari pentru echipa lui Mihai Teja, considerata principala favorita de casele de pariuri si de oamenii de fotbal la castigarea titlului in acest sezon. Daca pana acum gura sloboda a patronului a fost ca o mitraliera scapata de sub control, care a tras la foc automat asupra fotbalului feminin, a ungurilor, a musulmanilor, a tiganilor, a jucatorilor de culoare si a oricui s-a nimerit sa nu fie la un moment dat in gratiile sale, fara insa sa suporte vreo consecinta sportiva (in afara de cateva sanctiuni modice primite din partea CNCD), de acum inainte FCSB risca amenzi usturatoare, meciuri disputate fara spectatori, partide pierdute la "masa verde", depunctarea si, in ultima instanta, excluderea din competitie. Asa ca, pe langa inspiratia lui Teja, golurile lui Gnohere, paradele lui Balgradean, deposedarile lui Planici si Pintilii, spinturile lui Tanase sau driblingurile lui Matei si Stoian, soarta titlului sta acum si in interventiile televizate si in discursurile (de cele mai multe ori) incendiare ale lui Becali.



Ce prevede Regulamentul Disciplinar al FRF:

Articolul 54 - Rasismul. Xenofobia. Discriminarea. Denigrarea

Alineatul 1 - Orice persoana care, in mod public, discrimineaza sau denigreaza pe altcineva intr-o maniera jignitoare pe motive de rasa, culoare, limba, religie, sex, origine etnica sau care comite o alta fapta avand acest caracter, va fi suspendata pentru 6 jocuri la toate nivelurile, in cazul jucatorilor, echipei tehnice si antrenorilor si 4 luni pentru oficiali. In plus, clubul caruia apartine faptuitorul va fi sanctionat cu o penalitate sportiva de la 5.000 la 60.000 de lei, la fiecare noua abatere de acelasi tip penalitatea urmand a fi majorata cu ½ fata de cea aplicata anterior. La atingerea pragului maxim clubul va fi sanctinat gradual cu programarea jocurilor fara spectatori de la 1 la 4 etape cumulat cu o penalitate sportiva de 60.000 lei. Daca acesta este un oficial asimilat, penalitatea va fi de la 10.000 la 80.000 de lei. Aceeasi sanctiune se aplica si in cazul in care o persoana are un comportament xenofob, ofensator sau care hartuieste o alta persoana pe astfel de motive.

Alineatul 4 - In functie de circumstante, organul disciplinar poate aplica si alte sanctiuni clubului responsabil, cum ar fi: interzicerea organizarii jocurilor pe propriul stadion de la 2 la 10 jocuri, pierderea jocului prin forfait, scaderea a 2-6 puncte sau excluderea din competitie.]