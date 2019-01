FCSB, in negocieri cu Alex Pascanu! Dezvaluirea facuta de Nicolae Dica!

Nicolae Dica a vorbit despre interesul pentru fundasul din campionatul englez.

FCSB are mari dificultati in compartimentul devensiv, iar Nicolae Dica a incercat sa rezolve aceasta problema in perioada in care a fost antrenor, cu un fundas din campionatul englez. Fostul antrenor al ros-albastrilor a recunoscut ca s-a interesat de Alex Pascanu, fundas care evolueaza pentru Leicester U23.

Tanarul fotbalist a impresionat la echipa de tineret a fostei campioane din 2016 si a reusit sa le atraga atentia oficialilor de la FCSB. Nicolae Dica si MM Stoica au discutat despre un posibil transfer, dar marele dezavantaj a fost ca fundasul nu a evoluat pana acum la o echipa de seniori.

"Am discutat despre el. M-am interesat si eu, si MM despre el. Deocamdata, nu l-am vazut, l-am vazut la tineret, atat. Nu a jucat la seniori pana acum si e greu sa iti faci o impresie despre un jucator care nu a jucat la seniori", a spus Nicolae Dica pentru Telekom Sport.

Alex Pascanu are 20 de ani, a inceput fotbalul la Leicester, echipa pentru care evolueaza si in acest moment. Recent a fost convocat si la nationala de seniori, dar nu a apucat sa debuteze.