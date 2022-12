Flavius Stoican revine! Tehnicianul preia o echipă din prima ligă a României după despărțirea de CS Mioveni: „Am vorbit cu el!” 

Moldovenii au fost umiliți de Farul în campionat, scor 0-8, și au pierdut și în Cupa României în fața echipei de juniori a FCSB-ului, scor 0-2, echipa fiind pregătită de Mihai Ciobanu în ultimele meciuri. Valeriu Iftime, finanțatorul lui FC Botoșani, anunțase că nu numește un antrenor până în pauza de iarnă, însă s-a răzgândit.

Finanțatorul moldovenilor a dezvăluit că s-a decis în privința antrenorului, Flavius Stoican (46 ani) fiind alesul. Ultima dată la CS Mioveni, antrenorul ar fi pe placul lui Valeriu Iftime, care a spus că și-a ales următorul tehnician.

Flavius Stoican, antrenor la FC Botoșani

„În momentul ăsta am antrenor. Azi noapte am decis să pun un antrenor cu experiență pentru că experimentul ăsta sau să încerc tot felul de improvizații din club. Nu am văzut tot meciul că sunt plecat, dar ce am auzit mă înspăimântă.

Nu credeam că fotbalul te pedepsește atât de repede și de rău. Ca atare am vorbit cu Flavius Stoican să vină la Botoșani, el având o predilecție, a făcut treabă bună la Iași, îi place Moldova, sper să facă treabă măcar până în vară la Botoșani, să mă scape de la retrogradare”, a spus Valeriu Iftime, conform Fanatik.