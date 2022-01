Final în aventura lui Steliano Filip la Dinamo! Anunțul lui Flavius Stoican

Filip a spus că este "blocat din punct de vedere mental" după amenințările primite din partea suporterilor dinamoviști și speră să primească înțelegere din partea conducerii. Chiar dacă i s-au acordat câteva zile libere, Filip nu va fi lăsat să plece gratis, conform unui anunț făcut de șefii lui Dinamo.

Steliano Filip, "capitol închis" la Dinamo

Flavius Stoican, antrenorul lui Dinamo, a anunțat după amicalul cu Popești Leordeni, scor 1-2, că Steliano Filip nu va fi în lot pentru meciul cu FCSB, însă fără a preciza dacă s-a găsit o soluție pentru despărțirea de fundaș.

"Filip nu va fi in lotul nostru pentru meciul cu FCSB. Filip este un capitol închis pentru noi la momentul acesta. Nu cred că se va schimba ceva în dorinţa lui de a continua la Dinamo, dar niciodată sa nu spui niciodată. La momentul ăsta, scurt, nu mă voi baza pe Filip. Când am venit aici, am încercat şi am crezut că va continua.

Pur şi simplu este căzut psihic, nu mai vrea să continue la Dinamo, am tras de el, am încercat. Important e ce face pe teren şi mai puţin vorbele, faptele mă interesează, dar starea lui de spirit nu s-a schimbat", a spus Flavius Stoican.

Recent, Filip a declarat că a avut o ofertă din Ungaria în această iarnă, însă Dinamo nu a vrut să îl lase să plece gratis. Fundașul a explicat că are în continuare discuții cu alte cluburi, însă impedimentul este reprezentat de suma de transfer cerută de clubul bucureștean.