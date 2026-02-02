Tehnicianul român a vorbit despre încărcătura emoțională de pe stadionul Toumba, la partida câștigată de echipa sa cu 4-1. Suporterii eleni au „aprins” arena în minutul 27, oferind un omagiu celor șapte fani care și-au pierdut viața săptămâna trecută în România, în timp ce se deplasau spre Franța pentru a asista la duelul din Europa League cu Lyon.



Antrenorul a subliniat dificultatea de a pregăti echipa în acest context sumbru, dar a lăudat reacția jucătorilor săi.



„A fost o obligație pentru noi, nu a fost ușor în toată această situație, în toată această săptămână foarte tristă. Joi am jucat un meci solicitant, care a necesitat multă energie atât fizic, cât și mental. A trebuit să ne pregătim foarte bine pentru a nu oferi adversarului nicio oportunitate. Sunt mulțumit pentru că toți jucătorii au venit concentrați, serioși, cu o motivație deosebită pentru a da tot ce au mai bun în memoria celor dispăruți”, a transmis Răzvan Lucescu.



Unitatea care l-a impresionat



Vizibil emoționat, Lucescu a susținut că modul în care comunitatea din Salonic a reacționat la această tragedie este unic.



„Sunt impresionat. Nu cred că există un alt loc unde oamenii sunt atât de uniți ca aici. Tragediile se întâmplă, oamenii suferă, dar felul în care PAOK și Salonic se unesc și își arată respectul este ceva extraordinar. Felul în care se comportă, felul în care își arată emoțiile și dragostea pentru oamenii care aparțin acestei familii este impresionant”, a mai spus antrenorul român, citat de presa elenă.

