De când n-a mai fost Târnovanu rezervă la FCSB și cifrele lui Matei Popa în victoria cu Csikszereda

Ștefan Târnovanu a luat loc pe banca de rezerve la meciul cu Csikszereda, o premieră în SuperLigă din iulie 2024. Înlocuitorul său, Matei Popa, a avut o evoluție sigură și a păstrat poarta intactă.

Titularul incontestabil al ultimelor sezoane a fost lăsat pe bancă duminică seară, în victoria cu 1-0 împotriva celor de la Csikszereda. Ajuns la 25 de ani, Ștefan Târnovanu a cedat locul în primul 11 ca urmare a calculelor tactice legate de regula U21. Gigi Becali a preferat să acopere această regulă prin schimbarea portarului, eliberând astfel un loc pentru jucătorii de câmp cu experiență.

O astfel de situație nu s-a mai înregistrat în campionat din vara anului 2024. La acea vreme, într-un duel pierdut pe teren propriu cu Oțelul, scor 0-2, poarta campioanei a fost apărată de Andrei Vlad. În actuala stagiune, Târnovanu a mai lipsit doar în partidele din Cupa României, unde a apărat Lukas Zima, sau în momentele în care a fost suspendat.


Siguranță în poartă pentru Matei Popa

Matei Popa a profitat de șansa oferită și a închis poarta campioanei. Tânărul portar a fost unul dintre cei mai buni oameni de pe teren, fiind notat cu 7.9 pentru prestația sa. Acesta a avut o contribuție decisivă la menținerea rezultatului, reușind nu mai puțin de 6 intervenții salvatoare pe parcursul celor 90 de minute.

Statisticile detaliate arată un joc solid al goalkeeper-ului U21, care a avut un indice de goluri prevenite de 0.26 și a fost activ și pe faza de punere în joc a mingii, cu 29 de atingeri ale balonului și 7 aruncări de la margine pentru repunerea rapidă în joc.

