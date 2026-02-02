De când n-a mai fost Târnovanu rezervă la FCSB și cifrele lui Matei Popa în victoria cu Csikszereda

Titularul incontestabil al ultimelor sezoane a fost lăsat pe bancă duminică seară, în victoria cu 1-0 împotriva celor de la Csikszereda. Ajuns la 25 de ani, Ștefan Târnovanu a cedat locul în primul 11 ca urmare a calculelor tactice legate de regula U21. Gigi Becali a preferat să acopere această regulă prin schimbarea portarului, eliberând astfel un loc pentru jucătorii de câmp cu experiență.



O astfel de situație nu s-a mai înregistrat în campionat din vara anului 2024. La acea vreme, într-un duel pierdut pe teren propriu cu Oțelul, scor 0-2, poarta campioanei a fost apărată de Andrei Vlad. În actuala stagiune, Târnovanu a mai lipsit doar în partidele din Cupa României, unde a apărat Lukas Zima, sau în momentele în care a fost suspendat.





