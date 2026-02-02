GALERIE FOTO Scandal în Grecia la AEK - Olympiacos, cu Răzvan Marin decisiv. Patronul a intrat pe teren

Scandal în Grecia la AEK - Olympiacos, cu Răzvan Marin decisiv. Patronul a intrat pe teren
AEK Atena, echipa lui Răzvan Marin, a remizat contra lui Olympiacos, scor 1-1, duminică seară, în derby-ul rundei 19 din campionatul Greciei.

AEK AtenaolympiacosRazvan MarinDanny MakkelieMarios Iliopoulos
Răzvan Marin, assist în AEK - Olympiacos 1-1. Final cu scandal

Răzvan Marin a fost titular la AEK Atena și a centrat din corner pentru golul atacantului maghiar Barnabas Varga, în minutul 59.

Olympiacos a smuls o remiză după un penalty controversat dictat în minutul 90+14, în urma unei intervenții VAR. Centralul olandez Danny Makkelie a văzut un fault comis de fundașul lui AEK, Harold Moukoudi, asupra brazilianului Andre Luiz, de la Olympiacos.

Penalty-ul dictat în favoarea lui Olympiacos a fost transformat în minutul 90+16 de Mehdi Taremi, iar partida s-a încheiat la egalitate, 1-1.

Decizia lui Danny Makkelie din prelungiri l-a înfuriat teribil pe Marios Iliopoulos, patronul lui AEK Atena. Omul de afaceri grec a intrat pe teren și a protestat vehement la adresa centralului, gesticulând nervos. La interviurile de după joc, Iliopoulos a catalogat arbitrajul lui Makkelie drept "o rușine pentru fotbalul din Grecia".

AEK - Olympiacos 1-1

Patronul lui AEK a intrat pe teren. Olympiacos îl acuză că a amenințat arbitrul

Marko Nikolic, antrenorul lui AEK, a protestat și el după joc: "Am un sentiment de dezgust care mă face să vomit. Ce s-a întâmplat în ultimele minute a fost orice, dar numai penalty nu".

Konstantinos Karapapas, vicepreședintele lui Olympiacos, a reacțioant după ieșirea nervoasă a patronului de la AEK, susținând că omul de afaceri l-a amenințat pe arbitrul partidei și a avut un comportament nepotrivit inclusiv la adresa antrenorului Mendilibar.

"La finalul meciului, am văzut cum patronul lui AEK a intrat pe teren, s-a dus la arbitru, a început să înjure, să urle și să amenințe. În ciuda eforturilor noastre de a-l calma, a continua să îl amenințe pe arbitru. Ulterior, a mers la vestiare și din nou a trecut la insulte.

Suntem Olympiacos și nu ne poate amenința nimeni. Iliopoulos ne-a spus că vom vedea noi ce vom păți. L-a insultat inclusiv pe antrenorul nostru, Jose Luis Mendilibar", a spus Konstantinos Karapapas.

După remiza de duminică seară, AEK rămâne lider în campionatul Greciei, cu 45 de puncte, doar unul peste PAOK Salonic și două peste Olympiacos.

