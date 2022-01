Dinamo nu îl lasă pe Steliano Filip să plece: "Este inadmisibil!". Ce se întâmplă cu Deian Sorescu

Răzvan Zăvăleanu, reprezentantul administratorului judiciar al lui Dinamo, a oferit detalii despre situațiile lui Steliano Filip și Deian Sorescu, doi fotbaliști care intenționează să părăsească clubul în această iarnă.

Dinamo nu îi lasă să plece pe Steliano Filip și Deian Sorescu

Filip a transmis clar că nu își dorește să rămână la Dinamo, având în vedere conflictul cu suporterii lui Dinamo, iar pentru fundașul stânga cu șapte meciuri la naționala României a existat interes din partea formației Mezokovesd, însă maghiarii își doresc să îl transfere gratis pe fotbalistul bucureștenilor.

Sorescu a primit o ofertă scrisă din Polonia, de la Rakow Czestochowa, și una verbală din Arabia Saudită, de la Damac, însă niciuna nu este pe placul conducătorilor lui Dinamo, astfel că, pentru moment, atât Filip, cât și Sorescu vor rămâne sub comanda lui Flavius Stoican.

"Pentru Steliano am discutat. Aseară am avut o discuție cu niște impresari abilitați de un club din Ungaria. Din păcate, acest club dorește să-l transfere fără niciun fel de sumă, gratis. Acest lucru este inacceptabil pentru un jucător de valoarea, vârsta lui Steliano, un jucător de care Dinamo are nevoie.

Niciuna dintre ofertele pentru Sorescu nu se ridică la suma pe care ați amintit-o dumneavoastră. Nu discut despre salariile jucătorilor sau sume, ar fi lipsit de fair-play pentru partenerii de discuție. Ofertele nu sunt clare. Unele sunt cu procente, altele sunt cu anumitue bonusuri în funcție de performanță. Nimic nu e bătut în cuie, analizăm fiecare ofertă. Azi, niciuna nu se ridică la așteptările noastre. Avem o singură ofertă în scris, cea din Polonia. Verbal, mai este cea din Golf.

Mai există interes pe Ricardo Grigore, dar nu s-a ajuns la lucruri concrete, oferte scrise", a declarat Răzvan Zăvăleanu, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro X.

14 meciuri a strâns Steliano Filip la Dinamo în acest sezon, reușind o pasă de gol

20 de partide, opt goluri și un assist a acumulat Deian Sorescu la Dinamo în actuala stagiune

În prima etapă a Ligii 1 din 2022, Dinamo va întâlni FC Argeș, în deplasare, vineri, de la ora 20:00.