Radu Drăgușin a fost aproape de o plecare de la Tottenham, în această iarnă, însă la ce se întâmplă la formația londoneză, conducătorii de aici s-au ținut cu ambele mâini de internaționalul român!

La fel ca în sezonul trecut, „blestemul“ accidentărilor face ravagii la The Spurs! Inclusiv pentru meciul de duminică, 2-2 cu Manchester City acasă, managerul Thomas Frank a fost fără… 12 oameni! În acest context, danezul a fost nevoit să-l titularizeze pe Radu Drăgușin, în absența lui van de Ven, accidentat.

Radu Drăgușin, al doilea cel mai slab om de la Tottenham

Din păcate, Tottenham – Manchester City (2-2) a evidențiat lipsa meciurilor, în cazul jucătorului nostru. Care a fost depășit ușor la primul gol și a avut partea sa de vină și la golul doi. De aici, și faptul că Radu Drăgușin a primit a doua cea mai mică nota, la Tottenham, potrivit The Standard. Aici, românul a fost notat cu 5. Doar Yves Bissouma a primit o notă mai mică, 4.

„După aproape 12 luni pe tușă, Drăgușin, în continuare, se pune la punct. Dar a fost mult prea lent în duelul cu Cherki, la marginea careului, în momentul deschiderii scorului. De asemenea, n-a putut ține pasul cu Haaland deloc. În fine, pasa lui greșită, care a fost interceptată, a dus la golul doi pentru City, fix înainte de pauză. Drăgușin a crescut, totuși, în partea a doua“, a notat jurnalistul Sam Tabuteau.

