Steliano Filip își strigă disperarea în direct: "Nu sunt lăsat să plec! Am fost amenințat, au zis că știu unde locuiesc"

Revenit la Dinamo în urmă cu un an, Filip a intrat în conflict atât cu fostul antrenor Mircea Rednic, cât și cu fanii lui Dinamo, iar fundașul spune că a primit mai multe mesaje sau apeluri cu amenințări, motiv pentru care nu își dorește să rămână la echipă.

Steliano Filip, blocat de Dinamo

Filip susține că a avut recent o ofertă din Ungaria, însă Dinamo nu a vrut să îl lase să plece gratis. În această perioadă, fotbalistul cu opt meciuri la naționala României nu face parte din lotul echipei, după ce Flavius Stoican a acceptat să îi ofere câteva zile libere.

Fotbalistul lui Dinamo anunță că are în continuare discuții cu alte cluburi, însă impedimentul este reprezentat de suma de transfer cerută de clubul bucureștean.

"Nu sunt lăsat să plec. Eu mi-am spus dorința și îi mulțumesc lui Mister pentru că m-a înțeles. Nu e vorba de orgoliu, că cineva mă învață, cum s-a mai spus, să fac asemenea chestii. Efectiv nu mai pot continua, s-au adunat foarte multe.

Am primit foarte multe mesaje, chiar și telefoane, am fost amenințat de unii suporteri... că știu unde locuiesc, că o să văd eu ce pățesc, tot felul de amenințări. Am crezut că voi fi înțeles de conducere. Acum o lună și jumătate, când am fost tras pe linie moartă, mi s-a spus că, dacă vreau, pot să reziliez, ei mă așteaptă. Antrenorul nu mă mai dorea și asta era situația. Atunci că am fost contactat de anumite persoane dacă vreau să mă duc în Ungaria. M-au întrebat de situația mea, le-am spus că pot veni liber de contract pentru că așa mi s-a transmis, am așteptat, nu am vrut să iau atunci o decizie. Am vorbit și cu Mister Stoican după, am încercat să revin și să fiu lângă echipă, dar, din păcate, nu se mai poate. Nu mai pot! M-am dus la antrenamente, am încercat să fac și cu echipa, dar am avut o discuție cu Mister și m-a înțeles. Nu am vrut să-i încurc, nu sunt concentrat, nu se mai poate.

Când au aflat că am această ofertă, mi s-a transmis că trebuie să aduc bani. Eu le-am spus că am două luni restanțe și că pot renunța la bani și să găsim o înțelegere. Din ce știu, cei din Ungaria au avut două opțiuni, eu și alt jucători. Ei deja ar fi luat un alt fundaș, care a mers liber sau împrumut.

Sunt discuții, mai întreabă echipe și din țară. Acum le spun ce am primit din partea conducerii, să aduc bani. Nu mi-au stabilit o sumă de transfer. Nici n-am mai vorbit cu conducerea în ultima vreme, mi-a fost și greu. Eu am avut de la început o relație ok și m-au deranjat că au ieșit și au spus că le dau mesaje și nu pot dormi noaptea. Am avut încredere și nu era ceva de spus.

Eu nici nu sunt în București, nu mai pot, nu mă pot antrena cu echipa. Sunt blocat și nu știu cum aș putea... eu, când am venit la Dinamo, am primit niște bani la semnătură, conducerea de atunci știa situația mea, am mai avut pe lângă oferta de la Dinamo alte trei oferte. Toate trei erau mult peste Dinamo financiar, și la semnătură, și contract. N-am venit pentru bani deci. S-a spus că eu l-am dat afară pe Rednic și l-am adus pe Stoican. Efectiv m-am săturat și nu mai pot continua, sper să înțeleagă.

Dacă nu voi fi lăsat să plec, o să mă prezint în continuare la program pentru că trebuie să-mi respect contractul. Cu Flavius am vorbit și nu vreau să mai intru în antrenamente cu echipa din respect pentru el și colegii mei. Nu sunt 100% și nu aș vrea să fie o atmosferă neplăcută la antrenamente sau în vestiar. Dar mă voi prezenta, așa e normal, mă voi antrena și îmi voi respecta contractul", a spus Steliano Filip, la Digisport.