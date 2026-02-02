Transylvania Open 2026 a început cu trei meciuri de trei seturi, din primele patru desfășurate în proba individuală, pe terenul central din Arena BT.

Cu acces gratuit în primele două zile, spectatorii s-au putut bucura de meciuri de tenis din WTA. Pentru ziua de luni, 2 februarie, organizatorii turneului clujean au pregătit un program de zi în care vor figura șase jucătoare din România.

Cîrstea, Pliskova, Răducanu și Bogdan joacă luni, la Transylvania Open 2026

Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse joacă la dublu după ora 14:00, pe terenul 2, într-un meci transmis în exclusivitate de VOYO.

În proba de simplu, Elena Bertea, Miriam Bulgaru, Ana Bogdan și Sorana Cîrstea vor evolua, începând cu ora 11:00.

La ceea ce poate rămâne ultima apariție a Soranei Cîrstea într-o întrecere WTA din România, jucătoarea din Târgoviște va juca în prime-time, după ora 19:30, împotriva Kamillei Rakhimova din Uzbekistan.

Prima româncă joacă la 11:00. Sorana Cîrstea va ieși pe teren după meciul Emmei Răducanu

Ana Bogdan va juca după ora 15:30, împotriva polonezei Maja Chwalinska (145 WTA), meci precedat de întâlnirea dintre Miriam Bulgaru și Olga Danilovic, programat să debuteze după ora 12:30.

Deținătoare a unui wildcard, Elena Bertea va juca de la ora 11:00, oră de la care Karolina Pliskova - câștigătoarea Transylvania Open 2024 - va deschide seria meciurilor de pe terenul principal.

Pe același teren număr unu, favorita principală la câștigarea trofeului, Emma Răducanu va juca în sesiunea de seară, de la ora 18:00.

