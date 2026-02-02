VIDEO EXCLUSIV Festival de tenis la Transylvania Open! Șase românce joacă luni, exclusiv la Pro Arena și VOYO. Cîrstea joacă în prime time

Festival de tenis la Transylvania Open! Șase românce joacă luni, exclusiv la Pro Arena și VOYO. Cîrstea joacă în prime time Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Transylvania Open 2026, exclusiv pe VOYO (31 ianuarie - 7 februarie).

TAGS:
Transylvania OpenTenis WTAAna BogdanGabriela RuseJaqueline CristianSorana Cirstea
Din articol

Transylvania Open 2026 a început cu trei meciuri de trei seturi, din primele patru desfășurate în proba individuală, pe terenul central din Arena BT.

Cu acces gratuit în primele două zile, spectatorii s-au putut bucura de meciuri de tenis din WTA. Pentru ziua de luni, 2 februarie, organizatorii turneului clujean au pregătit un program de zi în care vor figura șase jucătoare din România.

Cîrstea, Pliskova, Răducanu și Bogdan joacă luni, la Transylvania Open 2026

  • Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse joacă la dublu după ora 14:00, pe terenul 2, într-un meci transmis în exclusivitate de VOYO.

În proba de simplu, Elena Bertea, Miriam Bulgaru, Ana Bogdan și Sorana Cîrstea vor evolua, începând cu ora 11:00.

La ceea ce poate rămâne ultima apariție a Soranei Cîrstea într-o întrecere WTA din România, jucătoarea din Târgoviște va juca în prime-time, după ora 19:30, împotriva Kamillei Rakhimova din Uzbekistan.

Prima româncă joacă la 11:00. Sorana Cîrstea va ieși pe teren după meciul Emmei Răducanu

Ana Bogdan va juca după ora 15:30, împotriva polonezei Maja Chwalinska (145 WTA), meci precedat de întâlnirea dintre Miriam Bulgaru și Olga Danilovic, programat să debuteze după ora 12:30.

Deținătoare a unui wildcard, Elena Bertea va juca de la ora 11:00, oră de la care Karolina Pliskova - câștigătoarea Transylvania Open 2024 - va deschide seria meciurilor de pe terenul principal.

Pe același teren număr unu, favorita principală la câștigarea trofeului, Emma Răducanu va juca în sesiunea de seară, de la ora 18:00.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea osaka 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Programul româncelor la Transylvania Open 2026, luni, 2 februarie

  • 11:00, terenul 2 - Elena Bertea - Kaja Juvan
  • după ora 12:30 - terenul principal - Miriam Bulgaru - Olga Danilovic
  • după ora 14:00, terenul 2 - Jaqueline Cristian / Gabriela Ruse - Q. Tang / Y. Yuan
  • după ora 15:30 - terenul principal - Ana Bogdan - Maja Chwalinska
  • după ora 19:30 - terenul principal - Sorana Cîrstea - Kamilla Rakhimova
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Reformații din Ardeal vor să se retragă din Comunitatea Mondială a Bisericilor Reformate. ”Susținem familia tradițională”
Reformații din Ardeal vor să se retragă din Comunitatea Mondială a Bisericilor Reformate. ”Susținem familia tradițională”
ULTIMELE STIRI
Anunț surpriză pe final de mercato: "FCSB se interesează de el"
Anunț surpriză pe final de mercato: "FCSB se interesează de el"
Șumudică „fierbe“: situația sa de coșmar, la doar o lună după ce a ajuns la arabi
Șumudică „fierbe“: situația sa de coșmar, la doar o lună după ce a ajuns la arabi
Dezvăluiri șocante! Fanul care a întrerupt meciul lui Inter și-a pierdut trei degete și va fi arestat
Dezvăluiri șocante! Fanul care a întrerupt meciul lui Inter și-a pierdut trei degete și va fi arestat
Două numere 1 WTA, Halep și Pliskova, duel în cunoștințe de tenis la Transylvania Open: cine a câștigat
Două numere 1 WTA, Halep și Pliskova, duel în cunoștințe de tenis la Transylvania Open: cine a câștigat
Un puști italian, la un pas să doboare recordul lui David Popovici în Luxemburg
Un puști italian, la un pas să doboare recordul lui David Popovici în Luxemburg
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cristi Chivu, gest superb față de Lautaro Martinez în victoria lui Inter cu Cremonese

Cristi Chivu, gest superb față de Lautaro Martinez în victoria lui Inter cu Cremonese

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Ce au spus englezii despre Radu Drăgușin după meciul cu Manchester City: „Este corect că a jucat doar șase minute”

Ce au spus englezii despre Radu Drăgușin după meciul cu Manchester City: „Este corect că a jucat doar șase minute”

Gigi Becali s-a săturat și îi aduce un înlocuitor: ”Nu stau după el. Îl băgăm la anul”

Gigi Becali s-a săturat și îi aduce un înlocuitor: ”Nu stau după el. Îl băgăm la anul”

România a câștigat Campionatul Mondial! Despre ce este vorba

România a câștigat Campionatul Mondial! Despre ce este vorba

Concluzia trasă în direct după ce Drăgușin a fost integralist în Tottenham - Man. City: ”Din propria experiență”

Concluzia trasă în direct după ce Drăgușin a fost integralist în Tottenham - Man. City: ”Din propria experiență”



Recomandarile redactiei
Anunț surpriză pe final de mercato: "FCSB se interesează de el"
Anunț surpriză pe final de mercato: "FCSB se interesează de el"
VIDEO Adrian Șut, câtă precizie! Comentatorul arab a exclamat, în direct: „Ya habibi!“
VIDEO Adrian Șut, câtă precizie! Comentatorul arab a exclamat, în direct: „Ya habibi!“
Șumudică „fierbe“: situația sa de coșmar, la doar o lună după ce a ajuns la arabi
Șumudică „fierbe“: situația sa de coșmar, la doar o lună după ce a ajuns la arabi
Cristi Chivu, gest superb față de Lautaro Martinez în victoria lui Inter cu Cremonese
Cristi Chivu, gest superb față de Lautaro Martinez în victoria lui Inter cu Cremonese
Reghecampf, așa ceva nu i s-a mai întâmplat niciodată în ultimii ani: anunțul arabilor
Reghecampf, așa ceva nu i s-a mai întâmplat niciodată în ultimii ani: anunțul arabilor
Alte subiecte de interes
Transylvania Open WTA 250 are locul asigurat în circuitul WTA! Când are loc cea de-a cincea ediție
Transylvania Open WTA 250 are locul asigurat în circuitul WTA! Când are loc cea de-a cincea ediție 
Ana Bogdan, rămasă fără glas după victoria carierei la Transylvania Open 2024 (LIVE pe Pro Arena și VOYO)
Ana Bogdan, rămasă fără glas după victoria carierei la Transylvania Open 2024 (LIVE pe Pro Arena și VOYO)
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Ana Bogdan e în sferturile de finală la Cleveland! Cu cine se luptă pentru semifinale
Ana Bogdan e în sferturile de finală la Cleveland! Cu cine se luptă pentru semifinale
Ana Bogdan rupe normele! Românca s-a calificat pe tabloul principal de la Cleveland
Ana Bogdan rupe normele! Românca s-a calificat pe tabloul principal de la Cleveland
CITESTE SI
Vremea geroasă continuă, meteorologii anunță minime de -20 de grade. De joi, vremea se schimbă radical în România

stirileprotv Vremea geroasă continuă, meteorologii anunță minime de -20 de grade. De joi, vremea se schimbă radical în România

O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

protv O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

Medvedev: Capturarea lui Maduro de către SUA „distruge ordinea internațională” și poate fi un act de război

stirileprotv Medvedev: Capturarea lui Maduro de către SUA „distruge ordinea internațională” și poate fi un act de război

Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

stirileprotv Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!