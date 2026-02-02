Transylvania Open 2026 a început cu trei meciuri de trei seturi, din primele patru desfășurate în proba individuală, pe terenul central din Arena BT.
Cu acces gratuit în primele două zile, spectatorii s-au putut bucura de meciuri de tenis din WTA. Pentru ziua de luni, 2 februarie, organizatorii turneului clujean au pregătit un program de zi în care vor figura șase jucătoare din România.
Cîrstea, Pliskova, Răducanu și Bogdan joacă luni, la Transylvania Open 2026
- Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse joacă la dublu după ora 14:00, pe terenul 2, într-un meci transmis în exclusivitate de VOYO.
În proba de simplu, Elena Bertea, Miriam Bulgaru, Ana Bogdan și Sorana Cîrstea vor evolua, începând cu ora 11:00.
La ceea ce poate rămâne ultima apariție a Soranei Cîrstea într-o întrecere WTA din România, jucătoarea din Târgoviște va juca în prime-time, după ora 19:30, împotriva Kamillei Rakhimova din Uzbekistan.
Prima româncă joacă la 11:00. Sorana Cîrstea va ieși pe teren după meciul Emmei Răducanu
Ana Bogdan va juca după ora 15:30, împotriva polonezei Maja Chwalinska (145 WTA), meci precedat de întâlnirea dintre Miriam Bulgaru și Olga Danilovic, programat să debuteze după ora 12:30.
Deținătoare a unui wildcard, Elena Bertea va juca de la ora 11:00, oră de la care Karolina Pliskova - câștigătoarea Transylvania Open 2024 - va deschide seria meciurilor de pe terenul principal.
Pe același teren număr unu, favorita principală la câștigarea trofeului, Emma Răducanu va juca în sesiunea de seară, de la ora 18:00.