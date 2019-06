FCSB vrea sa transfere un jucator din lotul lui Radoi! Fotbalistul pe care il vrea neaparat Becali: el poate fi inlocuitorul lui Coman

Gigi Becali nu a facut niciun mare transfer in aceasta vara, insa ar putea face o mutare dupa EURO U21.

Patronul FCSB considera ca echipa este descoperita in atac acolo unde Andone nu are inlocuitor pentru Florinel Coman. Astfel, Gigi Becali insista pentru aducerea lui Andrei Ivan. FCSB l-a mai dorit si in trecut pe Ivan, insa oferta de 750.000 de euro facuta atunci de Becali a fost refuzata de rusii de la Krasnodar.

"Da, vreau sa mai iau un atacant. Roman, numai roman. O sa mai vorbesc de Ivan, dar nu prea mi-a placut de el. Nu mi-a placut cum a jucat cu Croatia", a declarat Gigi Becali pentru DigiSport.

Becali vrea neaparat un atacant

FCSB poate face o mutare in aceasta vara. Gigi Becali a anuntat ca FCSB are nevoie de un atacant, care sa-l poata inlocui pe Florinel Coman.

Patronul FCSB a spus ca nu va mai vinde jucatori, insa trebuie sa gaseasca o solutie pentru acel post.

"E posibil sa mai vina, daca gasesc un jucator in care sa fac o investitie, investesc in el. Noua ne trebuie un atacant pe stanga sau varf de atac, o sa vedem, nu e neaparat. Un jucator ne trebuie, ca nu avem in locul lui Coman", a explicat Becali la PRO X.