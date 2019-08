ULTIMA ORA | "Poate sa isi ia gandul!" Un alt antrenor dorit de Becali la FCSB refuza sa vina:"Va ramane la noi"

Un alt antrenor de pe lista lui Becali refuza sa vina la FCSB.

Reufz dupa refuz pentru Gigi Becali. Aflata intr-o situatie critica, FCSB nu reuseste sa gaseasca un antrenor. Finantatorul ros-albastrilor se loveste doar de refuzuri, dupa ce Bogdan Andone si-a dat demisia. Florin Cernat, directorul sportiv al celor de la Voluntari, a vorbit despre posibilitatea ca antrenorul celor de la Voluntari, Cristiano Bergodi, sa vina la carma lui FCSB.

"Am vorbit cu el zilele aceastea. A fost foarte linistit. Mi-a zis ca nu se pune problema acum sa plece. A inceput un proiect aici si vrea sa-l duca pana la capat. Chiar daca avem un inceput mai greu, Bergodi va ramane la noi", a spus Cernat la Digi.

Dica, refuza si el sa vina la FCSB



Nicolae Dica a declarat la finalul partidei disputate de echipa sa, FC Arges in deplasare cu Snagov ca nu se pune problema sa revina la FCSB in acest moment.

"Deocamdata sunt intr-un proiect angajat la Pitesti, unde imi doresc foarte mult sa reusesc, vom vedea ce va fi in viitor. Inseamna ca am facut lucruri bune acolo, am muncit bine, spun eu, am fost la un pas sa castig campionatul, am fost in cupele europene, am mers in primavara europeana, am reusit o victorie cu Lazio si inseamna ca sunt apreciat pentru munca pe care am depus-o acolo, eu sunt mandru de acest lucru", a spus Dica la TelekomSport.