FCSB - VOLUNTARI 1-3 | "Nu e de ajuns sa jucam doar cu numele!" Ros-albastri isi gasesc cu greu cuvintele: "Atat ne-a mai ramas"

FCSB a pierdut meciul de pe teren propriu in fata celor de la Voluntari, scor 1-3 si se claseaza pe locul 10 in acest moment dupa 5 etape cu doar 4 puncte. La finalul partidei Ionut Vina si-a gasit cu greu cuvintele si a vorbit despre situatia dezastruoasa in care se afla ros-albastrii.

"Ce mai pot sa zic, nu mai sunt multe de zis, trebuie sa facem mai multe in teren. Nu e de ajuns sa jucam doar cu numnele, dar din pacate de 5 meciuri nu ne ragasim. E greu, imi gasesc cu greu cuvintele, eu si colegii mei nu stim ce se intampla, trebuie sa reglam lucrurile, la antrenamente sa facem mai multe , sa ne sincornizam mai bine, din pacate e timpul scurt, avem acest retur cu Mlada joi si speram sa trecem mai departe, atat ne-a mai ramas. Pentru meciul cu Mlada ma bazez pe valoarea noatra individuala, eu sunt increzator in baieti, speram sa facem surpriza pana la urma in Europa, nimic nu este imposibil.

Nu e vina debutantilor, baietii sunt tineri, nu au exprienta, trebuie sa ii protejam, sa le dam incredere, pentru ca si noi pana la urma am fost la fel. Nu imi pare rau ca am venit la FCSB, nu conteaza ca trecem printr-in moment greu, caracterele se vad in moemntele grele. Vreau sa fiu pozitiv, ne trebuie gol in Cehia si eu zic ca trebuie sa ne focusam toti pe acel obiectiv si sa il realizam. Nu vreau sa ma bag in discutiile despre antenori, antrenorul care este pus la echipa, treaba lui este sa ne antrezene si noi sa avem rezultate", a declarat Vina la finalul partidei