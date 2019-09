Gestul neasteptat facut de Adi Popa dupa primul gol de la revenirea la FCSB! Ce a facut dupa ce a inscris: FOTO

Adi Popa a avut o dedicatie speciala dupa golul cu Viitorul.

Revenit in aceasta vara la FCSB, Adi Popa a avut motive de nemultumire dupa ce nu a fost folosit cu Vitoria Guimaraes, partida ca a dus la eliminarea din Europa League. La urmatorul meci, Adi Popa a fost trimis pe teren inca din primul minut si a fost unul dintre cei mai activi jucatori ai FCSB-ului.

Popa a reusit in minutul 38 sa inscrie primul sau gol de la revenire si a tinut sa faca o dedicatie speciala dupa gol. El a format cu degetele litera M in aer, mesajul fiind pentru noua sa iubita, Madalina. VEZI MAI MULTE IN GALERIA FOTO