EXCLUSIV: "Au existat conflicte, dupa cum vedeti suntem toti plini de vanatai!" Adi Popa dupa anuntul BATAII din vestiarul FCSB

La FCSB nu e liniste, dar pacea poate veni in cazul calificarii in grupele Europa League.

Adi Popa dezminte informatiile aparute luni in legatura cu o presupusa bataie in vestiar dupa esecul cu Poli Iasi (1-2). Popa promite ca fata echipei va fi cu totul alta decat la infrangerea contra moldovenilor.

"Este un meci foarte important pentru noi, pentru bugetul clubului, pentru noi ca fotbalisti sa revenim in grupele unei competitii europene, pentru coeficient, pentru Romania, pentru suporteri, pentru toata lumea. Suntem foarte concentrati pe acest meci. Ne-am axat pe acest meci dupa jocul cu Iasi, sper sa facem o figura frumoasa cu Guimaraes maine seara. Sigur asa se va intampla, vom face tot ce depinde de noi pentru un rezultat pozitiv. Experienta nu-ti garanteaza foarte multe, conteaza ce vom face maine pe teren ca echipa. Nu-i avem pe Messi sau Cristiano aici, dar noi, ca grup, vom face tot posibilul.

Aici, la Steaua, n-am mai prins momente cum e cel de acum. S-au jucat anumite meciuri in Liga 1 cu debutanti, au fost foarte multi accidentati, dar in scurt timp situatia se va remedia, a fost o conjunctura negativa. Nu ne intereseaza momentan decat meciul cu Guimaraes, nu problema antrenorului.

Au existat conflicte doar in capul celor care au scris de aceste lucruri, dupa cum vedeti suntem toti plini de vanatai! E strict o inventie, asa cred si eu, si colegii mei. Au fost discutii barbatesti, de fata cu Narcis, dar trebuiau puse la punct niste lucruri. Nu s-a ridicat tonul, nu au fost jigniri sau imbranceli, asa cum s-a scris. Doar asa putem trece peste perioade grele, discutand si spunandu-ne ce avem de spus.

Orice victorie am obtine cu Guimaraes, nu ar fi un scor linistitor. Vedeti ce se intampla in ultimul timp si la marile cluburi. Maine trebuie sa jucam bine si sa nu primim gol. Apoi, la retur, vom vedea cum vom aborda meciul si in functie de rezultatul de maine", a spus Popa pentru PRO TV.