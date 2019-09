Urmarim si comentam impreuna duelul FCSB - VIITORUL, de la ora 21:00, pe www.sport.ro!

FCSB - Viitorul poate fi meciul care poate reprezenta revirimentul echipei lui Vintila sau poate arunca echipa in cartile de istorie. FCSB este pe ultimul loc in clasament si a pierdut cinci meciuri consecutive. O singura data s-a mai intamplat asa ceva, in chiar primul sezon de la infiintarea echipei. Daca va pierde si in aceasta seara, FCSB va scrie istorie intr-un mod negativ.

Viitorul, de partea cealalta, se afla intr-o forma foarte buna. Echipa lui Hagi nu a pierdut niciun meci in acest sezon de Liga 1. Viitorul a castigat patru meciuri, a remizat de trei ori si se afla pe locul 4 in clasament. Daca va castiga meciul din aceasta seara, Viitorul ar putea urca pe prima pozitie.

Hagi: "Am pretentiile mele! Sunt exigent!"



Gica Hagi nici nu se gandeste sa plece fara puncte de la Pitesti. Viitorul a inregistrat in acest sezon cea mai lunga serie de invincibilitate si nu concepe sa puna punct perioadei de gratie chiar impotriva celor de la FCSB.

"Eu am spus de mai multe ori ca CFR Cluj si Steaua au cele mai bune loturi. Sunt cele mai competitive echipe. Noi suntem in spatele lor. Atuul lor e experienta mare pe care o au jucatorii. Stiu sa se mobilizeze! Noi stim ce trebuie sa facem ca sa castigam. Sa alergam mult fara minge, pentru ca altfel nu putem sa castigam. Trebuie sa avem multe ocazii, pentru a marca doua-trei goluri pe meci. Eu am pretentiile mele. Sunt mai exigent!", a declarat Gica Hagi.

Vintila, avertisment final pentru jucatori inaintea partidei capitale cu Viitorul

Vintila a tras un semnal de alarma si si-a avertizat jucatorii sa lase deoparte orgoliile si sa munceasca pentru a duce echipa in play-off. Acesta este primul obiectiv al FCSB dupa un start ingrozitor de campionat.

"Suntem in fata unui joc foarte important, intalnim o echipa buna, cu un antrenor foarte bun. Incercam sa intram pe teren cu gandul de a castiga, suntem intr-o situatie in care nu mai e loc de intors. Trebuie sa castigam, avem nevoie de puncte. Jucam la victorie in fiecare meci, suntem intr-o situatie anormala.

Nu ma ingrijoreaza ca nu avem niciun jucator la echipa nationala. Stiu ca am jucatori buni care vor fi convocati cand vor merita. Jucatorii vin dupa o serie lunga cu meciuri din trei in trei zile. Le-am explicat ca e ultimul joc inaintea pauzei competitionale si trebuie sa strangem toate resursele fizice si mentale pentru a le pune in acest meci. Trebuie sa lasam deoparte toate orgoliile si sa ne punem la munca. Ridicam manecele si le mai dam jos la finalul turului. Nu exista conflicte intre antrenor si jucatori. Pana acum nu au existat. Nu e vorba de atitudine, ca atitudine au. Atat am putut la momentul acesta. Atat am putut...fizic.

Pintilii este un jucator cerebral, un lider in vestiar, un jucator de care echipa are nevoie. Sunt sigur ca nu e genul de jucator care sa lase corabia in acest moment greu. E un capitan adevarat. Trebuie un restart si sper sa vina maine seara. Pintilii si Gnohere nu au multe kilograme in plus. Morutan, Hora pot reveni si ei dupa pauza competitionala. Nedelcu si Man mai au de stat, din pacate.

Primul nostru obiectiv este sa ne batem pentru play-off. Mai am meciul de maine seara in care voi evalua jucatorii, apoi vom lua deciziile in ceea ce priveste jucatorii care vor pleca", a declarat Bogdan Vintila la conferinta de presa.

De ce a ajuns FCSB pe ultimul loc in Liga 1?

FCSB a fost eliminata din Europa si se afla pe ultimul loc in clasament. Pentru echipa lui Vintila urmeaza trei meciuri de foc. Primul este confruntarea din aceasta seara cu Viitorul lui Hagi. Urmeaza apoi Craiova si CFR.

Narcis Raducan, noul director sportiv al FCSB, a incercat sa explice de ce echipa se afla intr-un asemenea moment. Oficialul vicecampioanei a identificat trei motive principale care au dus la un minim istoric.

"1. Echipa nu poate sa alerge asa cum trebuie, asa ca trebuie reglat. 2. Apoi, au fost foarte multe accidentari, fapt extrem de rar, pe care nu l-am mai intalnit. 3. Strategia a fost sa se mearga exclusiv pe Europa League", a declarat Narcis Raducan.

Echipa probabila a FCSB



FCSB: Balgradean - Roman, Planic, Soiledis, Pantiru - Vina, Pintilii, Oaida - Adi Popa, Gnohere, Coman

Viitorul: Cabuz - Mladen, Tiru, Iacob, Boboc - Houri, Artean, Ciobanu - Calcan, Iancu, Ganea