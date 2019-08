FCSB - VITORIA, ASTAZI 21.30 PRO TV | Surprize uriase in primul 11 al lui Andronache: Vlad iese din poarta, Gnohere doar rezerva! Echipa probabila

Comentam impreuna toate fazele din FCSB - VITORIA pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si in aplicatia de mobil Sport.ro.

FCSB incearca sa ajunga din nou in grupele unei competitii europene, acolo unde a ajuns de 8 ori in ultimul deceniu: doar in 2016 si 2018 a fost eliminata echipa in play-off. Echipa este insa intr-un punct critic: calificarea ar putea sterge cu buretele startul dezastruos de sezon din campionat si schimbarea antrenorului.

Vergil Andronache este antrenorul interimar si are o misiune dificila impotriva celor de la Vitoria Guimaraes, o echipa care inspira teama in startul de sezon: a trecut cu 4 victorii de precedentele 2 tururi din Europa League fara sa primeasca vreun gol!

Andronache este nevoit sa improvizeze in partida tur: Iulian Cristea este suspendat iar noua achizitie, Andrei Marc, este deja pe punctul de a fi dat afara dupa mai putin de 2 saptamani de Becali! Astfel, Mihai Pintilii ar urma sa fie reprofilat. Andrei Vlad a gafat cu Poli Iasi iar Cristi Balgradean urmeaza sa-i ia locul in poarta, in timp ce Harlem Gnohere, abia revenit la echipa dupa o accidentare de durata, nu este pregatit sa fie titular.

Iata echipa probabila a FCSB-ului:

Balgradean - Cretu, Planici, Pintilii, Pantiru - Vina, Popescu, Oaida - Moutinho, Coman, Tanase

Vergil Andronache: "Jucatorii vor fi extraordinar de montati!"

Antrenor la FCSB de 3 saptamani, Vergil Andronache spera sa ramana pe banca echipei. Este insa obligat sa duca echipa in grupele Europa League.

"Ma simt la fel de bine ca si pana acum. Patornul decide ce se intampla, e logic. Veti vedea maine (astazi) cum am pregatit meciul asta. Maine (astazi) veti vedea jucatorii extraordinar de montati. Veti vedea atitudine la ei si asta conteaza foarte mult. Inclusiv la meciul cu Iasi, in care toata lumea a vazut doar rezultatul, cred ca am facut o partida foarte buna, mai ales in prima repriza. Am avut doua penalty-uri clare, n-am vrut sa vorbesc la cald. Guimaraes are 8 jucatori peste 1,80 metri, au control bun al mingii, e o echipa careia ii place posesia.



Speram ca si noi sa putem sa venim cu determinare, cu valorile pe care consider ca oaspetii nu le au. Noi avem jucatori care pot face diferenta. Nu e meciul vietii pentru mine, sunt abia la inceput. E o dubla pentru care jucatorii s-au sacrificat toata vara" a spus Andronache.

Ivo Vieira: "Pericolul poate veni de oriunde"

Antrenorul celor de la Vitoria vrea sa duca echipa in grupele Europa League.

"Ne aflam intr-o faza a competitiei in care toti trebuie sa ne asumam responsabilitati. O sa avem foarte mult de muncit daca vrem sa scoatem un rezultat favorabil. Dar, un eventual esec nu trebuie sa stearga cu buretele lucrurile bune pe care le-am facut aici.

Vom incerca sa ne ridicam la cel mai inalt nivel, sa ne organizam foarte bine, la fel cum o facem la toate meciurile. Doar un joc colectiv foarte bun ne va aduce victorii. FCSB are jucatori care ne pot pune probleme, dar nu ne vom centra atentia doar pe cativa fotbalisti, pericolul poate veni de oriunde" a declarat Ivo Vieira inaintea partidei.