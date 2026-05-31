Selecţionata Mexicului, una dintre gazdele Cupei Mondiale de fotbal din această vară, alături de Statele Unite şi Canada, a învins formaţia Australiei cu scorul de 1-0 (1-0), sâmbătă, într-un meci amical disputat pe Rose Bowl Stadium din Pasadena.

Cu mai puţin de două săptămâni înaintea debutului competiţie, mexicanii s-au impus prin golul marcat de fundaşul Johan Vasquez, cu capul, după un corner executat de Alexis Vega (27), în faţa a 78.479 de spectatori.

Mexicanii au avut posesia în acest meci, dar echipa de la antipozi, care a jucat mai mult pe contraatac, s-a arătat solidă în defensivă, notează AFP.

Echipa antrenată de Javier Aguirre va mai disputa un meci de pregătire, pe 4 iunie, acasă, cu Serbia, înaintea partidei de deschidere a turneului final, pe 11 iunie, cu Africa de Sud, la Ciudad de Mexico. Celelalte adversare din grupă vor fi Coreea de Sud şi Cehia.

Australia are programat un ultim test pe 6 iunie, contra Elveţiei, la San Diego. Australia face parte din Grupa D la CM 2026, alături de Turcia, Statele Unite şi Paraguay.

Mexic - Australia 1-0, cu Ajdin Hrustic, care are cetățenie română, pe teren

Au evoluat echipele:

Mexic: Raul Rangel (Guillermo Ochoa, 46) - Edson Alvarez (Cesar Montes, 60), Johan Vasquez (Jesus Gomez, 74), Luis Francisco Romo Barron (Obed Vargas, 74), Alvaro Fidalgo (Gilberto Mora, 60) - Luis Chavez (Erik Lira, 60), Jorge Sanchez (Israel Reyes, 46), Alexis Vega (Julian Quinones, 60), Orbelin Pineda (Cesar Huerta, 46) - Mateo Chavez Garcia (Jesus Gallardo, 60), Guillermo Martinez (Santiago Gimenez, 46)Selecţioner: Javier Aguirre

Australia: Mathew Ryan - Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington (Cameron Burgess, 90), Mathew Leckie (Ajdin Hrustic, 67) - Connor Metcalfe (Nishan Velupillay, 67), Aiden O'Neill (Paul Onok-Engstler, 67), Jackson Irvine (Awer Mabil, 90), Jordan Bos (Aziz Behich, 80) - Mohamed Toure (Nestory Irankunda, 80), Jacob Italiano (Kai Trewin, 67)

Selecţioner: Tony Popovic

A arbitrat Rubiel Vazquez. Info: Agerpres

”Decarul” Ajdin Hrustic, internaționalul australian cu cetățenie română (după cum Sport.ro a arătat aici), a evoluat în acest sezon în Eredivisie, la Heracles Almelo (care însă a retrogradat), după ce a jucat și în Bundesliga (Eintracht Frankfurt) sau Serie A (Hellas Verona).