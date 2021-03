EXCLUSIV | Renunta Craiova la lupta pentru titlu?! "Obiectivul pe care ni l-am propus este destul de departe! FCSB si CFR arata mai multe decat noi!"

Universitatea Craiova se afla pe locul 3 in Liga 1 la 4 puncte distanta de CFR si la 7 de liderul FCSB.

Fostul fotbalist si presedinte al clubului din Banie, Pavel Badea, a vorbit la PRO X despre sansele la titlu ale echipei antrenate de Marinos Ouzounidis.

Badea a surprins spunand ca din punctul sau de vedere Universitatea are in acest moment sanse destul de mici la titlu, intrucat FCSB si CFR practica un fotbal mai bun si obtin rezultate mai bune in aceasta perioada.

"Cred ca obiectivul pe care ni l-am propus, acela de a castiga acest campionat, este din nefericire pentru noi un obiectiv pe care il vedem asa cam departe. Diferenta dintre noi si celelalte doua competitoare importante, FCSB si CFR, arata ca suntem in dezavantaj din punct de vedere al rezultatelor, al jocului.

Se impart punctele insa jocul ramane si in momentul actual avem inca multe de adaugat la capitolul estetic al jocului pe care il prestam noi.

In momentul actual si FCSB-ul si CFR-ul sunt doua echipe omogene, puternice, mature, care arata mai multe decat am aratat noi, asta este impresia mea.

Problema este ca noi la inceput de campionat cam tot timpul, de vreo 30 de ani, de dorim sa castigam campionatul, ne dorim sa facem performanta, ne dorim sa facem rezultate si pe parcursul campionatului ne cam de dezumflam. Mai bine sa venim cu cerei din astea mai putin bombastice, sa ducem la final ce ne propunem fara tam-tam, decat sa traim an de an deceptii", a spus Pavel Badea la Ora Exacta in Sport.