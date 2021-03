SOCANT! A inceput sa manance FARA CONTROL dupa ce a cazut in depresie pentru transferul ratat la FCSB! Transferul carierei s-a transformat in cea mai mare dezamagire din viata lui!

Catalin Suciu (22 de ani), portar si capitan in C la Industria Galda, ascunde o poveste uluitoare.

In sezonul 2016-2017, cand juca pentru nationalele U17 si U19 ale Romaniei, a fost la un pas de FCSB. Facea parte din aceeasi generatie cu Ianis Hagi, Florinel Coman, Cicaldau, Nedelcu, Manea sau Pascanu, 'sufletul' Romaniei U21 in campania oprita in semifinale la Euro acum 2 ani.

Caderea lui Suciu a fost abrupta. In loc sa ajunga la FCSB, a incheiat prin a juca in C.

Goalkeeperul explica: "Transferul ratat a fost inceputul prabusirii. Am stat doua saptamani la antrenamente, apoi am plecat la convocare, la U19, si trebuia sa revin sa semnez contractul. Unirea Alba Iulia nu m-a mai lasat sa plec. S-a rupt ceva in mine, am inceput sa nu mai pun pret pe fotbal si sa mananc necontrolat. Am ramas fara ambitie si nu m-am abtinut de la nimic." Intre timp, Suciu a ajuns la Galda si joaca in C pentru Industria.

Chiar daca se antreneaza zi de zi, kilogramele in plus nu l-au parasit. "Mananc mai mult pizza in oras", recunoaste Suciu, care saptamana trecuta a surprins cu look-ul sau la meciul Industriei Galda cu Ariesul Turda, pierdut de echipa din Alba cu 3-1. Suciu a reusit sa scoata in penalty, dar a gresit la doua dintre golurile gazdelor.

AICI ai interventiile lui Suciu: