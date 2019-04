FCSB - SEPSI LIVE | Becali a anuntat marea surpriza a lui Teja: jucatorul care nu mai iese din echipa de start: "A fost nedrept"

FCSB are nevoie de victorie azi cu Sepsi, de la 21:00, live pe www.sport.ro, pe facebook.com/www.sport.ro si in aplicatia Sport.ro.

FCSB joaca azi cu Sepsi in ultimul meci al etapei a patra din playoff. Echipa lui Teja ar putea profita de pasul gresit al celor de la CFR la Craiova si sa se apropie la 3 puncte, cu 6 etape inainte de final. Gigi Becali a anuntat deja ca Teja va folosi o formula ofensiva in fata surprizei din playoff. Gnohere va fi titular la FCSB, insa si Hora, cel mai bun marcator al echipei in 2019. Francezul a fost mai mult rezerva de la venirea lui Hora, insa Becali considera ca i s-a facut o nedreptate si a cerut sa fie titular. Teja ii va folosi pe amandoi contra lui Sepsi.



"Nici nu discutam altfel. Cand e vorba de meciuri importante, echipele mari castiga. Trebuie sa batem in toate 7 care au ramas. Daca nu esti echipa mare, nu castigi! Meciurile importante si grele se castiga cu jucatori de lupta. Probabil, asa a ales Teja. Pe Gnohere n-ai cum sa-l scoti, e cel mai eficient jucator din toata echipa noastra, nu putem sa il nedreptatim la infinit. Am inteles ca ar juca amandoi, si Gnohere si Hora", a spus Becali la Digi.

Becali vine la meci!

Gigi Becali a decis sa revina pe stadion, dupa ce initial anuntase ca nu se va mai prezenta la meciurile echipei din cauza jocului slab. Becali a revenit si a anuntat ca s-a rugat intensiv la inceputul postului Pastelui si nu a putut sa vina pe stadion. "Mergeam de doua ori pe zi la Biserica, nu aveam cum sa vin la meci. Am zis asa ca sa pun presiune pe jucatori, acum o sa vin la meci, era inceputul postului si era important pentru mine sa ma rog", a anuntat Becali.

Teja, sfatuit si de Duckadam sa-l bage pe Gnohere!

"Eu sper sa trimita o echipa cu Hora si Gnohere, o echipa foarte ofensiva, care sa nu le dea nicio sansa, sa incercam sa-i dominam din primul minut, sa ne facem meciul usor. Steaua doar asa are sanse la titlu, daca incepe tare din start si marcheaza repede. Dar, cred ca baietii vor fi constienti si vor da totul pentru victorie", a declarat Helmuth Duckadam la PRO X.



Eugen Neagoe: Daca nici pe FCSB nu batem, atunci pe cine?

Eugen Neagoe, antrenorul lui Sepsi, a lansat un mesaj razboinic jucatorilor sai inaintea duelului de pe National Arena. "Cei de la FCSB se gandesc probabil mai mult la meciul cu Craiova de etapa viitoare, dar au uitat ca mai au maine seara un meci. Serios le-am spus jucatorilor, nu in gluma, daca pe FCSB nu batem atunci pe cine mai batem? Jucatorii au zambit. E o atmosfera buna, sunt convins ca maine seara vor face un meci bun", a spus Neagoe pentru PROTV.

FCSB e pe locul 2, la 6 puncte in urma celor de la CFR inaintea acestui meci. Sepsi e locul 6 in playoff, cu 1 punct in urma celor de la Astra si la 3 de Viitorul. Astra si Viitorul se intalnesc azi, de la 18.30, in Liga 1.



FCSB vrea revansa cu Sepsi

FCSB cauta revansa dupa ce a fost umilita in tur de Sepsi. Echipa lui neagoe s-a impus cu 4-2 pe 5 decembrie 2018, intr-un meci din sezonul regulat. FCSB s-a impus cu 2-0 in precedentele intalniri de pe teren propriu, pe 19 august si 25 februarie 2018.





CFR - FCSB, duminica, 14.04, ora 21:00

Viitorul - FCSB, sambata, 20.04, ora 19:30

FCSB - Astra, duminica, 28.04, ora 21:00

CSU Craiova - FCSB, sambata, 4.05, ora 19:30

Sepsi - FCSB, sambata, 11.05, ora 19:30

FCSB - CFR, sambata, 18.05, ora 19:30



