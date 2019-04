Primul titular care pleaca dupa ultimul transfer de la FCSB! Mutarea surpriza a verii pregatita de Becali

FCSB e pregatita sa vanda anumiti jucatori in vara.

Gigi Becali vrea sa-l vanda pe Romario Benzar.

Desi mai are contract cu FCSB pana in 2022, Romario Benzar ar putea pleca in vara de la echipa lui Becali. Acesta a fost ofertat si in iarna, insa echipa avea nevoie de un fundas dreapta de valoarea sa, iar patronul nu l-a lasat sa plece.

Acum, Gazeta Sporturilor scrie ca odata cu aducerea lui Claudiu Belu de la Astra, Gigi Becali a hotarat ca e momentul sa-l lase pe Benzar sa plece. Mai mult, jucatorul si-ar dori si el acest lucru.

Romario Benzar are 27 de ani si pana acum, pentru vanzarea lui, au existat negocieri cu cluburi din Asia, care insa nu s-au concretizat.

Jucatorul nationalei vrea sa faca pasul catre o liga mai bogata. El a fost aproape de Al Shabab in iarna, echipa la care antreneaza Marius Sumudica. Totusi, lipsa de alternativa pentru FCSB pe postul sau a facut ca negocierile sa nu se concretizeze.

Benzar a ajuns la FCSB de la Viitorul, in schimbul a 700.000 de euro. El a fost transferat de Becali odata cu Nedelcu si Florinel Coman.