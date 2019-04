AVERTISMENT pentru Teja inaintea meciului cu Sepsi: "Trebuie sa-i dominam din primul minut!" Duckadam stie echipa castigatoare pentru FCSB

FCSB intalneste Sepsi pe teren propriu, intr-un meci din play-off pe care trebuie sa-l castige pentru a egala CFR Cluj in clasament.

Helmuth Duckadam a comentat meciul care se joaca in aceasta seara, de la ora 21:00, pe National Arena.

Presedintele de imagine al FCSB considera ca, doar cu victorii in toate meciurile ramase, echipa antrenata de Mihai Teja poate spera la castigarea campionatului, avand in vedere ca in cazul acesteia, rotunjirea punctelor s-a facut in adaos.

Mai mult, Duckadam i-a facut si o recomandare lui Mihai Teja, pe care l-a sfatuit sa trimita in teren o echipa ofensiva si sa atace din primul minut, sa rezolve partida cu Sepsi repede, sa nu dea sanse adversarului.

"Poate fi saptamana FCSB-ului da si nu. Indiferent de rezultatul de aseara, noi suntem la mana noastra. Nu mai avem voie sa facem pais gresiti, trebuie sa castigam tot si atunci putem spera sa fim campioni. Va trebui sa-i mai batem o data, pentru ca la noi s-au rotunjit punctele si, la o egalitate, tot ei ar fi pe primul loc. Prima data sa castigam cu Sepsi si dupa aceea ne gandim la meciul de la CFR.

Sepsi nu e o echipa neaparat puternica, cat incomoda. In deplasare ei nu au aratat nu stiu ce. De asta, diseara, sper sa nu avem emotii cu ei. Probabil ca ei nu s-au asteptat ca vor ajunge in play-off. Marea performanta pentru ei a fost play-off-ul. Mai departe, sansele lor de a ajunge in Cupele Europene sunt mici si de aici si lipsa de motivatie. Daca ne luam dupa calcule, da, au sanse, dar dupa ce vedem pe teren nu cred ca si-au propus acest lucru.

Din punctul meu de vedere e bine sa ne abtinem din unele declaratii. Cei de la CFR au batut apropouri mereu, nu numai cu Botosaniul, ca am castigat ambele jocuri. Aproape acelasi lucru este valabil si pentru Sepsi sau pentru alte echipe.

Eu nu cred ca Clinceniul trage la promovare. Nu cred ca are putere financiara si nici macar logistica. Au foarte multi jucatori buni, imprumutati de noi, dar nu cred ca au ambitii sa promoveze. Noi am dat jucatori acolo ca sa joace si sa creasca.

Eu sper sa trimita o echipa cu Hora si Gnohere, o echipa foarte ofensiva, care sa nu le dea nicio sansa, sa incercam sa-i dominam din primul minut, sa ne facem meciul usor. Steaua doar asa are sanse la titlu, daca incepe tare din start si marcheaza repede. Dar, cred ca baietii vor fi constienti si vor da totul pentru victorie", a declarat Helmuth Duckadam la PRO X.