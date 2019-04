Se muta pe un stadion nou, de aproape 30 de milioane de euro! Breaking news: Unde va juca FCSB in Europa

FCSB se muta din Bucuresti pentru preliminariile Europene.

Fie ca va intra in cursa pentru grupele Champions League, fie ca se va lupta pentru Europa League, FCSB trebuie sa plece din Capitala in vara. Concertele de pe National Arena il scot din nou pe Becali din Bucuresti.

Patronul FCSB spune ca stelistii ar putea juca pe noua arena a Pandurilor din Tg. Jiu in preliminariile europene. Becali promite ca situatia nu se va repeta in viitor si ca fotbalul va avea mereu prioritate ipe National Arena. I-a promis-o primarul Firea.



"Am vorbit cu fina, nu stia nimic despre discutiile astea cu stadionul, cu concertele. I-am zis ca oamenii vor fotbal. Nu stia, a dat ordin ca orice echipa romaneasca care are nevoie de un stadion sa poata sa-l foloseasca. S-a gresit cu concertele, o sa se repare. De acum incolo s-a promis ca Arena Nationala o sa fie pentru fotbal, in primul rand. Acum, asta e, s-a gresit. Nu stiu unde vom juca... Am inteles ca suporterii de la Ploiesti fac galagie. Si la Craiova la fel. Nu vrem sa facem discutii cu suporterii, vrem sa fie pace. Daca o sa fim agreati undeva... E posibil si la Pandurii Tg. Jiu. Am inteles ca si acolo e posibil. Nu vreau discutii cu suporteri, cu d-astea. Dar la Pandurii ar fi bine", a spus Becali la Digisport.