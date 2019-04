EXCLUSIV | Discurs RAZBOINIC al lui Neagoe in vestiar: "Daca nu batem pe FCSB, atunci pe cine mai batem?" Reactia jucatorilor lui Sepsi cand si-au auzit antrenorul

Sepsi se pregateste intens pentru meciul cu FCSB, partida ce se va desfasura luni seara, ora 21:00.

Eugen Neagoe e sigur ca echipa sa poate incurca formatia lui Teja chiar daca Sepsi a scos un singur punct in play-off pana acum.

Neagoe se bazeaza pe ultimul rezultat obtinut de echipa sa in fata celor de la FCSB: victoria cu 4-2, de pe 5 decembrie, in returul sezonului regulat. Antrenorul lui Sepsi a avut un discurs razboinic in vestiar inaintea meciului. Jucatorii au zambit cand l-au auzit.

"Cei de la FCSB se gandesc probabil mai mult la meciul cu Craiova de etapa viitoare, dar au uitat ca mai au maine seara un meci. Serios le-am spus jucatorilor, nu in gluma, daca pe FCSB nu batem atunci pe cine mai batem? Jucatorii au zambit. E o atmosfera buna, sunt convins ca maine seara vor face un meci bun.

Chiar nu ma intereseaza cine va fi campioana. Ne intereseaza ce facem noi. Sunt convins ca vom acumula puncte in acest play-off. E drept, pana acum am luat doar unul. Nu suntem departe de locul 4, suntem la 3 puncte", a declarat Eugen Neagoe pentru ProTV.