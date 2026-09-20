Dan Petrescu, pariul câștigător al lui Gigi Becali?! Când ar putea să vină „bursucul” la FCSB

FCSB a fost umilită de Craiova în campionat, scor 0-5, iar zilele lui Marius Baciu pe banca echiep sunt numărate.

Gigi Becali trebuie să hotărască zilele următoare pe cine va numi antrenor, iar unul dintre numele vehiculate a fost cel al lui Dan Petrescu.

Dan Petrescu, variantă ideală pentru FCSB: „Ar fi un mare câștig”

Gigi Becali s-a sfătuit în ultima perioadă cu Dan Petrescu înainte să îi aducă pe Meriton Korenica și Karlo Muhar. Patronul lui FCSB a vorbit în mai multe rânduri despre posibilitatea ca „bursucul” să devină antrenorul lui FCSB.

Dan Petrescu a trecut printr-o perioadă grea, după ce s-a confruntat cu probleme de sănătate, iar patronul lui FCSB a transmis că Petrescu ar putea reveni în antrenorat abia din vară.

Întrebat despre o posibilă venire a lui Petrescu pe banca roș-albaștrilor, Bogdan Mara care a lucrat cu „bursucul” la CFR Cluj, consideră că ar fi o adevărată lovitură pentru FCSB.

Impresarul care i-a adus pe Muhar și Korenica la FCSB nu știe însă când ar putea reveni Dan Petrescu.

„Nu pot să spun cât de repede poate să vină Dan, el știe lucrurile astea. Dar este clar că ar fi un mare câștig pentru FCSB. Datorită trecutului său stelist”, a spus Bogdan Mara, conform digisport.ro.