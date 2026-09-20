Subordonare, demonstrație de forță, execuție, lecție de fotbal, umilință. Craiova și-a arătat adevărata forță în fața unei echipe vulnerabile, fără idei și fără reacție.

Jocul băieților lui Coelho a fost sublim, cu pase dintr-o atingere, cu demarcări pe care fecesebiștii nu le dibuiau, cu șuturi periculoase din diverse poziții (24-9 la poartă și 11-2 pe poartă) și, foarte important, au dus mingea rapid în careul advers, de unde au tras nu mai puțin de 17 șuturi (4 FCSB).

Bancu a făcut ce-a vrut pe partea lui în fața lui Labonne, depășit de viteza jocului, un fel de jalon pentru incursiunile căpitanului oltean. Ce-i drept, nici Cisotti nu l-a ajutat îndeajuns pe francez, fiind de multe ori visător, așa cum mi se pare că i s-a mai întâmplat în ultima vreme. Parcă nu mai e Cisotti de anul trecut. Nu că vina principală pentru acest eșec și pentru evoluțiile catastrofale ale echipei din ultima vreme ar fi în principal a lui. La FCSB problemele sunt mai mari în culise decât pe scenă.

N-am nimic cu Garita, e un atacant ok pentru o echipă fără mari pretenții, dar uitați-vă la diferența dintre el și Al Hamlawi. Ce eficiență are palestinianul, cum se demarcă și cum driblează, cum găsește spațiile și cum finalizează. Șapte șuturi a tras atacantul Craiovei spre poarta lui Târnovanu, dintre care 6 pe poartă – de trei ori mai multe decât toată echipa adversă). Garita nu a reușit niciun șut spre poartă și are o singură atingere în careul advers, dar putem spune că are circumstanțe în acest meci, de vreme ce colegii săi mijlocași au reușit doar sporadic să aducă mingea spre ultima treime a gazdelor.

Revelația Băluță

Defensiva Craiovei s-a coordonat perfect, a retezat permanent orice tentativă a fecesebiștilor de a deranja. La mijloc mi-au plăcut mult Tudor Băluță și Cicâldău, care au împins permanent jocul spre poarta adversă, dar în special primul, prezent și la finalizare, cu șuturi bine țintite și chiar o lovitură de cap periculoasă. Sincer, nu l-am mai văzut de mult timp pe Băluță jucând atât de consistent, cred că din prima perioadă în care a evoluat pentru Farul.

FCSB a fost blocată total, și de prestația strălucitoare a Craiovei, dar și de propria neputință, nefiind în stare să reacționeze nici la 1-0 pentru Craiova, nici la pauză, la 2-0, iar de la 3-0 încolo a alunecat spre dezastru.

Ca de obicei, marile erori tactice au distrus din start echipa. Titularizarea lui Drăguș mi se pare greu de înțeles. Venea după o perioadă lungă de inactivitate, jucase doar 19 minute cu Petrolul, iar înaintea partidei se vorbea despre aproximativ o jumătate de oră pentru el. La Craiova a fost trimis direct titular și s-a accidentat înainte de pauză Plus că a fost băgat în spatele vârfului, deși el joacă de obicei aripă stânga sau atacant central.

Concluziile sunt clare. Craiova n-a avut nevoie să reconstruiască echipa care a luat titlul, a păstrat nucleul (toți cei 11 titulari de aseară au făcut parte din lotul de anul trecut) și acum începe să arate continuitatea. Campioana transmite un mesaj puternic către adversarele din Liga 1: Am avut o perioadă de reacomodare, dar acum am ajuns la un nivel la care greu ne veți depăși. Iar despre FCSB: nu-și va reveni fără un antrenor bun, care să fie lăsat să-și facă treaba.