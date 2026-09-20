EXCLUSIV Cei doi fotbaliști făcuți praf la FCSB: „Nu scapă de criticile lui Gigi Becali”

Cei doi fotbaliști făcuți praf la FCSB: „Nu scapă de criticile lui Gigi Becali” Superliga
SPORT.RO
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Jucătorii de la FCSB nu beneficiază de „luxul” răbdării din partea lui Gigi Becali.

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FCSBRobert NitaVoyoCraiovaDennis PoliticGnahore
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Robert Niță și Daniel Anghel (Sport.ro) sunt invitații lui Cristian Pintea la Matinalul de pe VOYO SPORT 1. Cei trei vor discuta despre cele mai interesante subiecte din fotbalul intern și nu numai.

FCSB trece printr-o criză de rezultat, iar Gigi Becali nu i-a ierta pe jucătorii care nu au dat randament în ultimele meciuri.

Fotbaliștii de la FCSB care au fost făcuți praf de Gigi Becali: „Nu scapă”

Robert Niță a vorbit în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE despre Aymen Boutoutaou evoluțiile oscilante al lui în tricoul lui FCSB, dar și despre felul în care Gigi Becali nu are răbdare cu jucătorii noi veniți.

Fostul atacant e de părere că algerianul are valoare, dar nu și-a arată-o pe deplin.

„MM cunoaște fotbal, cunoaște jucători, are experiență, are ochi, MM vede fotbalul nu doar că îl înțelege. Nu știu dacă aici e problema că nu au venit jucători.

Vine băiatul ăsta din ligile inferioare din Franța (n.r. Aymen Boutoutaou) eu nu îl văd atât de slab, nu prea are reușite în astea 11 meciuri pe care le-a jucat până acum. El vine dintr-un mediu în care era vedeta echipei, promovează cu echipa respectivă, marchează goluri. La FCSB vine marchează un gol, joacă doar 45 de minute într-un meci, în altul rămâne în vestiar”, a spus Robert Niță 

Daniel Anghel, redactor al site-ului Sport.ro, a întărit ideea că Gigi Becali nu are răbdare cu jucătorii de la FCSB și i-a dat drept exemple pe Dennis Politc, al cărui viitor pare din ce în ce mai departe de formația roș-albastră, și pe Eddy Gnahore, care nu a fost folosit niciun minut în partida cu Universitatea Craiova.

„Mi se pare că exact asta a pățit Dennis Politic și exact asta pățește acum Eddy Gnahore, care rămâne rezervă neutilizată în acest meci, el venind din postura de jucător esențial de la Dinamo, și am văzut că nu scapă de criticile lui Gigi Becali”, a spus Daniel Anghel, în exclusivitate la VOYO SPOR LIVE.

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Robert Niță a numit antrenorul care s-ar potrivi perfect la FCSB

Robert Niță a vorbit în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE despre umilința suferită de FCSB pe terenul Universității Craiova și consideră că este rușinos pentru că roș-albaștrii au investit serios în această perioadă.

Fostul jucător de la Rapid și Foresta Suceava crede că Mirel Rădoi ar fi cea mai potrivită variantă de antrenor pentru FCSB, pentru că ar putea să se impună în fața lui Gigi Becali.

„Este o umilință pentru FCSB, la ce investiții și condiții sunt acolo. FCSB are un lot puternic, cu jucători importanți, care au costat sute de mii de euro sau milioane.

Ce e mai grav e că meciul a fost pierdut încă din minutul 1, de la început am avut impresia că FCSB nu putea să scoată ceva din acest meci.

Rădoi ar putea să forțeze relația cu nașul (n.r. Gigi Becali) și să impună niște clauze, cum a făcut Edi Iordănescu. Gigi Becali l-ar pune imediat pe Rădoi, dar probabil că își dorește și el altceva, iar faptul că nu îi răspunde lui Gigi Becali, cred că nu vrea să cedeze, pentru că patronul lui FCSB este destul de convingător”, a spus Robert Niță în exclusivitatea la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

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