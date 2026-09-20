Robert Niță și Daniel Anghel (Sport.ro) sunt invitații lui Cristian Pintea la Matinalul de pe VOYO SPORT 1. Cei trei vor discuta despre cele mai interesante subiecte din fotbalul intern și nu numai.

FCSB trece printr-o criză de rezultat, iar Gigi Becali nu i-a ierta pe jucătorii care nu au dat randament în ultimele meciuri.

Fotbaliștii de la FCSB care au fost făcuți praf de Gigi Becali: „Nu scapă”

Robert Niță a vorbit în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE despre Aymen Boutoutaou evoluțiile oscilante al lui în tricoul lui FCSB, dar și despre felul în care Gigi Becali nu are răbdare cu jucătorii noi veniți.

Fostul atacant e de părere că algerianul are valoare, dar nu și-a arată-o pe deplin.

„MM cunoaște fotbal, cunoaște jucători, are experiență, are ochi, MM vede fotbalul nu doar că îl înțelege. Nu știu dacă aici e problema că nu au venit jucători.

Vine băiatul ăsta din ligile inferioare din Franța (n.r. Aymen Boutoutaou) eu nu îl văd atât de slab, nu prea are reușite în astea 11 meciuri pe care le-a jucat până acum. El vine dintr-un mediu în care era vedeta echipei, promovează cu echipa respectivă, marchează goluri. La FCSB vine marchează un gol, joacă doar 45 de minute într-un meci, în altul rămâne în vestiar”, a spus Robert Niță

Daniel Anghel, redactor al site-ului Sport.ro, a întărit ideea că Gigi Becali nu are răbdare cu jucătorii de la FCSB și i-a dat drept exemple pe Dennis Politc, al cărui viitor pare din ce în ce mai departe de formația roș-albastră, și pe Eddy Gnahore, care nu a fost folosit niciun minut în partida cu Universitatea Craiova.

„Mi se pare că exact asta a pățit Dennis Politic și exact asta pățește acum Eddy Gnahore, care rămâne rezervă neutilizată în acest meci, el venind din postura de jucător esențial de la Dinamo, și am văzut că nu scapă de criticile lui Gigi Becali”, a spus Daniel Anghel, în exclusivitate la VOYO SPOR LIVE.