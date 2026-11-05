EXCLUSIV „FCSB se bate la titlu?” Răspuns categoric după venirea lui Laurențiu Reghecampf

„FCSB se bate la titlu?” Răspuns categoric după venirea lui Laurențiu Reghecampf Superliga
Ovidiu Neacșu
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Un fost stelist a vorbit despre șansele lui FCSB de a intra în lupta la titlu.

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FCSB traversează o perioadă cu rezultate oscilante de la revenirea lui Laurențiu Reghecampf, iar antrenorul a anunțat că își propune să lupte pentru titlu în momentul în care a acceptat oferta formației bucureștene.

După ultimul meci din campionat, înfrângerea cu „U” Cluj din deplasare, scor 0-1, FCSB a coborât pe locul șapte în Superliga și a suferit primul eșec de la revenirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca roș-albaștrilor.

Cu toate acestea, FCSB se află la doar două puncte de ultima poziție care asigură calificarea în play-off și la 12 „lungimi” de liderul Dinamo.

Nana Falemi e sigur că FCSB va fi în play-off! Ce spune despre lupta la titlu

Nana Falemi a fost contactat de Sport.ro, iar fostul jucător de la Steaua și Petrolul a vorbit despre șansele campioanei de a prinde play-off-ul și, ulterior, de a lupta pentru titlu.

Falemi este convins că echipa patronată de Gigi Becali va încheia sezonul regulat în primele șase poziții. În ceea ce privește șansele la titlu, despre care Laurențiu Reghecampf a declarat că este sigur că FCSB le va avea, fostul fotbalist a adoptat o poziție mai rezervată și a transmis că echipa are nevoie de timp.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿(n.r. Pe FCSB o vezi în play-off?) O văd în play-off, bine-înțeles, o văd acolo. În lupta la titlu cred că încă este devreme, dar dacă este același Reghe pe care îl știm de acum zece ani, da, se luptă și la titlu FCSB.

(n.r. Reghe asta a spus, că a venit să se bată la titlu) El are ambiția asta și este un lucru bun, pentru că are tradiția Stelei (n.r. FCSB-ului) în sânge, pentru că el a jucat la Steaua (n.r. FCSB) și a câștigat titlul aici și știe cum se câștigă campionatele. Cred că Reghe poate să ia echipa asta de pe poziția de unde a preluat-o și să o facă să se bată la titlu.

El a arătat lucrul ăsta în trecut și cu Chiajna și cu Steaua (n.r. FCSB) a arătat că are capacitatea asta și sper că va repeta performanțele din trecut. Eu o cred că va fi în play-off și de acolo mai vedem cum o să arate echipa în primăvară. Eu zic că după cantonamentul de iarnă echipa va arăta super bine, la calitățile individuale pe care le au jucătorii...”, a spus Nana Falemi, în exclusivitate pentru Sport.ro.

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Nana Falemi nu îi dă dreptate lui Gigi Becali: „Nu este corect când spune asta”

După meciul cu ilfovenii, Gigi Becali a spus că nu este mulțumit de felul în care a jucat echipa sa, chiar dacă a câștigat.

Nana Falemi a fost contactat de Sport.ro și a spus în exclusivitate că Gigi Becali a greșit dacă l-a adus pe Laurențiu Reghecampf pentru un joc elaborat de pase.

Fostul jucător de la Steaua i-a luat apărarea noului tehnician de la FCSB și explicat de ce este prea devreme pentru astfel de concluzii.

„Reghe a preluat un grup nou la FCSB și lucrează de scurt timp, astfel că pentru el și pentru echipă era importantă victoria, în condițiile în care i-a și forțat pe jucători în antrenamente.

Gigi nu este corect când spune că nu a văzut posesie, că nu i-a plăcut jocul, am văzut ce a zis imediat după meci. Ideea este în felul următor, Reghe este cunoscut pentru faptul că el nu face un joc de posesie, el face un joc de forță, el câștigă prin forță, prin viteză de joc, prin agresivitate, prin presiunea pe care o pune pe echipa adversă și golurile ies ca urmare a faptului că cedează echipa adversă. Dacă adversarii cedează în partea dreaptă pe acolo ia golul, dacă cedează în partea stângă la fel, nu e că face un joc elaborat de pase și te face șah-mat. 

Gigi nu l-a adus pe Reghe pentru posesie, l-a adus pe Reghe ca să câștige, el îți câștigă jocurile”, a spus Nana Falemi, în exclusivitate pentru Sport.ro.

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