FCSB s-a impus în fața lui FC Voluntari, scor 2-1, într-un meci jucat în deplasare, din runda a 12-a a Superligii.

Golurile roș-albaștrilor au fost marcate de Arnold Garita (27') și Alexandru Stoian (85'), în timp ce ilfovenii au înscris prin Remus Gutea (59').

Gigi Becali: „De 23 de ani, nu am fost așa de dezamăgit ca acum”

Patronul lui FCSB a recunoscut la finalul meciului cu FC Voluntari că nu a fost mulțumit de jocul echipei sale. Gigi Becali a declarat că nu a mai fost niciodată dezamăgit cum a fost după partida de luni seară.

Omul de afaceri a spus că îi e greu să îi dea dreptate lui Laurențiu Reghecampf, care spune că nu mai are nevoie de transferuri la FCSB.

„Niciodată de când sunt eu în fotbal, de 23 de ani, nu am fost așa de dezamăgit ca acum. Nu mai am încredere în joc. Nu vreau să spun părerea pe care o am, probabil să afecteze echipei. Probabil să nu am dreptate, că așa mi-a zis Reghe. Ceea ce am declarat eu la emisiune, mi a spus că nu am dreptate și că o să văd”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

În urma acestei victorii, FCSB a urcat pe locul șase în clasament și are 18 puncte după 12 etape în Superliga. Roș-albaștrii au două victorii consecutive cu Laurențiu Reghecampf.

Ilofvenii rămân pe poziția a 15-a și au 8 puncte după 12 partide și au ajuns la a patra înfrângere consecutivă.