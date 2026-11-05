Dorit de FCSB, Steven Nsimba a spus tot în Franța! Ce oferte a primit și răspunsul dat

Adus gratis de Craiova, vara trecută, Nsimba a contribuit din plin la eventul oltenilor, cu 13 goluri și 7 pase decisive în ediția precedentă. Atacantul francez nu se mai regăsește în acest sezon și este titularizat tot mai rar de Filipe Coelho.

Steven Nsimba: "Am avut oferte din China și din Golf, dar nu pentru astfel de provocări m-am apucat de fotbal"

Aflat în ultimul an de contract, Steven Nsimba a fost dorit și de FCSB într-un schimb care l-ar fi implicat și pe Aymen Boutoutaou. Până la urmă, mutarea se pare că a picat.

Într-un interviu acordat în presa franceză înainte de Universitatea Craiova - Egnatia, din Conference League, Steven Nsimba a vorbit despre performanța majoră realizată de echipa sa în stagiunea trecută.

"Craiova este un club obișnuit să lupte pentru primele cinci locuri, dar am avut un sezon excepțional, care ne-a adus primul titlu după 35 de ani", a spus Steven Nsimba, într-un interviu pentru ziarul Le Berry Républicain.

Ulterior, Nsimba a recunoscut că se gândește la plecarea de la Craiova și a dezvăluit că a primit oferte din Asia. Le-a considerat însă neatractive și a lăsat de înțeles că ar vrea să rămână în Europa.

"Am avut oferte, dar mai ales de la cluburi din China sau din țările Golfului. Nu pentru astfel de provocări m-am apucat de fotbal!", a spus Nsimba, care a adăugat: "Mi-ar fi plăcut să fac un pas spre un nivel ceva mai înalt, dar aici joc totuși în cupele europene și este incredibil".