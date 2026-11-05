Dorit de FCSB, Steven Nsimba a spus tot în Franța! Ce oferte a primit și răspunsul dat

Dorit de FCSB, Steven Nsimba a spus tot în Franța! Ce oferte a primit și răspunsul dat Superliga
SPORT.RO
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Steven Nsimba (30 de ani), atacantul Universității Craiova, pare aproape de plecarea din Bănie, după ce a ajuns să fie folosit tot mai puțin de Filipe Coelho.

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Adus gratis de Craiova, vara trecută, Nsimba a contribuit din plin la eventul oltenilor, cu 13 goluri și 7 pase decisive în ediția precedentă. Atacantul francez nu se mai regăsește în acest sezon și este titularizat tot mai rar de Filipe Coelho.

Steven Nsimba: "Am avut oferte din China și din Golf, dar nu pentru astfel de provocări m-am apucat de fotbal"

Aflat în ultimul an de contract, Steven Nsimba a fost dorit și de FCSB într-un schimb care l-ar fi implicat și pe Aymen Boutoutaou. Până la urmă, mutarea se pare că a picat.

Într-un interviu acordat în presa franceză înainte de Universitatea Craiova - Egnatia, din Conference League, Steven Nsimba a vorbit despre performanța majoră realizată de echipa sa în stagiunea trecută.

"Craiova este un club obișnuit să lupte pentru primele cinci locuri, dar am avut un sezon excepțional, care ne-a adus primul titlu după 35 de ani", a spus Steven Nsimba, într-un interviu pentru ziarul Le Berry Républicain.

Ulterior, Nsimba a recunoscut că se gândește la plecarea de la Craiova și a dezvăluit că a primit oferte din Asia. Le-a considerat însă neatractive și a lăsat de înțeles că ar vrea să rămână în Europa.

"Am avut oferte, dar mai ales de la cluburi din China sau din țările Golfului. Nu pentru astfel de provocări m-am apucat de fotbal!", a spus Nsimba, care a adăugat: "Mi-ar fi plăcut să fac un pas spre un nivel ceva mai înalt, dar aici joc totuși în cupele europene și este incredibil".

Steven Nsimba: "N-am vorbit cu nimeni de la Craiova despre prelungire"

Atacantul a fost întrebat la finalul partidei cu FC Voluntari, din Cupa României, despre viitorul său și a dezvăluit că nu a purtat nicio discuție cu oficialii clubului pentru prelungirea înțelegerii.

„A fost un meci greu, destul de dificil. Am reușit să egalăm, am luat un punct, e bine. Mă simt bine, sunt pregătit atunci când antrenorul apelează la mine. Toată lumea vrea să joace cât mai mult, este normal.

Contractul meu? Este ultimul meu an, încă nu am vorbit cu nimeni despre prelungire”, a declarat recent Nsimba.

În ultimele săptămâni, Mihai Rotaru ar fi negociat cu Gigi Becali un posibil schimb între Nsimba și Boutoutaou, plus o sumă de peste un milion de euro în favoarea oltenilor. Mutarea nu s-a concretizat, iar atacantul rămâne la Craiova, cel puțin până la următoarea perioadă de transferuri.

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