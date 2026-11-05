"Este întotdeauna dificil să câştigi împotriva oricărei echipe, dar am văzut că au pierdut şapte meciuri şi au remizat de trei ori în ultimele 10 jocuri. Aşadar, va fi un meci greu, desigur. Fiecare meci începe de la 0-0, aşa că trebuie să găsim soluţii şi, bineînţeles, să marcăm multe goluri.

Cred că va fi un meci dificil, dar sper că vom câştiga. Cred că suntem o echipă care seamănă cu o familie. Pur şi simplu dăm totul unul pentru celălalt. Avem întotdeauna un plan bun. Antrenorul are un rol mare în asta, ne ţinem de plan şi până acum a funcţionat. Sper ca mâine să fie la fel", a declarat Zandbergen.

Dean Zandbergen: ”Nu mă simt invincibil”

Jucătorul olandez a afirmat că din poziţia de atacant răbdarea în faţa porţii este foarte importantă, precizând că îşi doreşte să contribuie cât mai mult la rezultatele echipei, atât prin goluri, cât şi prin pase decisive.

"Nu mă simt invincibil, oricine poate fi învins, dar facem lucruri bune în acest moment şi sper să putem continua tot aşa. Răbdarea este întotdeauna cheia. Dacă faci lucrurile pe grabă, atunci, de cele mai multe ori, lucrurile nu ies cum trebuie. Aşa că trebuie să ne păstrăm răbdarea şi, în cele din urmă, ocazia va veni şi sperăm că şi golul.

Practic, după fiecare şansă pe care o ratezi, trebuie să uiţi, pentru că va veni următoarea. Deci, este vorba despre a-ţi păstra răbdarea şi a rămâne calm. În cele din urmă, ocazia va apărea. În fiecare meci prinzi una sau două oportunităţi.

Nu am număr de goluri pe care aş vrea să îl marchez până la sfârşitul anului. La fiecare ocazie îmi doresc să marchez, dar... Aş spune că dacă acum am două goluri, aş zice că cinci sau şase ar fi frumos. Şi, bineînţeles, mai multe pase de gol, desigur. Vreau să fiu important pentru echipă, aşa că ori de câte ori (n.r. - colegii) au nevoie de mine, voi fi acolo pentru ei", a spus acesta, potrivit Agerpres.

”Nu ne gândim la titlu acum”

Atacantul dinamovist a precizat că echipa nu se gândeşte în acest moment la câştigarea campionatului, preferând să se concentreze asupra fiecărei partide în parte: "Nu ne gândim la titlu acum, este mult prea devreme în acest moment pentru a vorbi despre campionat sau lucruri de genul acesta.

Acum ne concentrăm doar pe următorul meci, cel de mâine. Probabil când vom putea vorbi despre asta la sfârşitul sezonului, nu ştiu, dar acum este mult prea devreme."

Echipa de fotbal Dinamo va întâlni formaţia FC Argeş, vineri, de la ora 20:30, la Mioveni, într-o partidă contând pentru etapa a 15-a a Superligii.