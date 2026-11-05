Selecţionerul echipei de fotbal a Germaniei, Jurgen Klopp, l-a convocat din nou pe atacantul veteran Niclas Fullkrug pentru meciurile din Liga Naţiunilor, programate în luna noiembrie, în absenţa jucătorilor Jamal Musiala şi Serge Gnabry (ambii de la Bayern Munchen), indisponibili din cauza unor accidentări, relatează AFP.

"Mannschaft" se va deplasa pentru meciul cu Serbia (13 noiembrie), urmând apoi să primească vizita Olandei, la Berlin (16 noiembrie).

Wael Mohya de la Borussia Monchengladbach, la naționala mare la doar 17 ani

O prezenţă surpriză este cea a lui Wael Mohya, un mijlocaş în vârstă de 17 ani care evoluează la Borussia Monchengladbach.

Klopp, fostul antrenor al echipelor Borussia Dortmund și Liverpool, a fost numit selecţioner al naţionalei Germaniei în această vară, după eliminarea Germaniei în faza şaisprezecimilor de finală ale Cupei Mondiale, de către Paraguay.

Klopp şi-a anunţat intenţia de a întineri lotul, având în vedere o dezvoltare pe termen lung, însă nu a putut ignora forma actuală a lui Fullkrug.

Revenit în această vară la Werder Bremen, sub formă de împrumut pentru un sezon de la West Ham, atacantul în vârstă de 33 de ani a marcat 12 goluri în 10 apariţii în toate competiţiile, reuşind să înscrie în fiecare meci, cu o singură excepţie.

Lotul Germaniei

Portari:

Alexander Nubel (Beşiktaş Istanbul), Marc-Andre ter Stegen (Ajax Amsterdam), Jonas Urbig (Bayern Munchen);

Fundaşi:

Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Bayern Munchen), Finn Jeltsch (VfB Stuttgart), Maximilian Mittelstaedt (VfB Stuttgart), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Munchen), Malick Thiaw (Newcastle United), Philipp Treu (Freiburg);

Mijlocaşi:

Tom Bischof (Bayern Munchen), Said El Mala (FC Koln), Brajan Gruda (RB Leipzig), Lennart Karl (Bayern Munchen), Joshua Kimmich (Bayern Munchen), Wael Mohya (Borussia Moenchengladbach), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern Munchen), Derry Scherhant (Freiburg), Florian Wirtz (Liverpool);

Atacanţi:

Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt), Niclas Fullkrug (Werder Bremen), Kai Havertz (Arsenal). Agerpres