"Revoluție!" Jucătorul de la FCSB și-a aflat soarta, după restructurările din lot

&quot;Revoluție!&quot; Jucătorul de la FCSB și-a aflat soarta, după restructurările din lot Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB a aflat că va da încă un jucător la echipa națională pentru meciurile din această lună.

TAGS:
FCSBCapul VerdeLiberiajoao paulo
Din articol

Revoluție în lotul naționalei din Capul Verde, dar Joao Paulo de la FCSB rămâne pe listă

Humberto Bettencourt (51 de ani), selecționerul din Capul Verde, a anunțat lotul convocat pentru cele două meciuri cu Liberia (11 și 15 noiembrie), din preliminariile Cupei Africii. Joao Paulo (28 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, se află pe listă.

Rádiotelevisão Caboverdiana remarcă însă că în lotul Capului Verde s-a produs o adevărată "revoluție". În urma rezultatelor foarte slabe din septembrie - eșecuri cu Mali (1-3) și Rwanda (1-2) - selecționerul a decis să lase acasă mai mulți jucători cu experiență, care au contribuit inclusiv la parcursul spectaculos de la Cupa Mondială.

Spre exemplu, în lotul convocat nu mai apar Garry Rodrigues (35 de ani), Jovane Cabral (28 de ani), Gilson Benchimol (24 de ani), Willy Semedo (32 de ani) sau Roberto Lopes (34 de ani). Toți sunt jucători cu zeci de selecții la naționala Capului Verde.

Joao Paulo, din nou titular la națională?

Totuși, selecționerul Bettencourt, instalat după Cupa Mondială din vară, a dat asigurări că schimbările masive din lot nu au legătură cu ultimele rezultate.

"Nu are nicio legătură cu rezultatele anterioare, deși cele două înfrângeri cu Mali și Rwanda ne permit să evaluăm întregul proces, să facem o analiză internă și să vedem ce ne poate aduce un plus de calitate și ne poate apropia de îndeplinirea obiectivelor pentru fiecare meci", a spus Bettencourt.

Rămâne de văzut dacă Joao Paulo, în noua structură a lotului, își va recâștiga postul de titular la echipa națională. La cele două meciuri din septembrie, jucătorul de la FCSB a fost rezervă neutilizată.

  • 43 de meciuri și un gol a strâns până acum Joao Paulo la națională, unde este folosit de cele mai multe ori ca fundaș stânga.

Cum arată noul lot

  • Portari: Carlos dos Santos, Márcio da Rosa, Vozinha
  • Fundași: Logan Costa, David Moreira, Edilson Borges "Diney", Sidny Lopes Cabral, Wagner Pina, Steven Moreira, Joao Paulo Fernandes, Yuran Fernandes, Ivanildo Fernandes 
  • Mijlocași: Deroy Duarte, Kevin Pina, Jose Tavares "Dje", Ayoni Santos, Elson Mendes, Jamiro Monteiro, Laros Duarte
  • Atacanți: Dailon Livramento, Derensili Fernandes, Leandro Andrade, Ryan Mendes, Ieltsin Camoes, Helio Varela, Nuno da Costa

Cum arată clasamentul în grupa de calificare la Cupa Africii

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Impozit dublu pe tot apartamentul pentru un balcon închis fără autorizație. Ce prevede noul Cod al Urbanismului
Impozit dublu pe tot apartamentul pentru un balcon închis fără autorizație. Ce prevede noul Cod al Urbanismului
ULTIMELE STIRI
Cristi Chivu i-a dat pe spate pe italieni încă o dată: „Acesta este adevăratul Inter!”
Cristi Chivu i-a dat pe spate pe italieni încă o dată: „Acesta este adevăratul Inter!”
Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea de la naționala Portugaliei!
Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea de la naționala Portugaliei!
Dinamo dă ”careul de ași” din Superligă! Danny Armstrong și alți trei ”câini” sunt cei mai buni jucători din campionatul României
Dinamo dă ”careul de ași” din Superligă! Danny Armstrong și alți trei ”câini” sunt cei mai buni jucători din campionatul României
Laurențiu Reghecampf a decis! Titularul surpriză din următorul meci al lui FCSB
Laurențiu Reghecampf a decis! Titularul surpriză din următorul meci al lui FCSB
Record în Champions League pentru Jude Bellingham
Record în Champions League pentru Jude Bellingham
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Mesaj fără echivoc: ”Chivu o va antrena pe Real Madrid!”

Mesaj fără echivoc: ”Chivu o va antrena pe Real Madrid!”

Reacția lui Emil Săndoi cu privire la conflictul de la Universitatea Craiova: „El este principalul vinovat”

Reacția lui Emil Săndoi cu privire la conflictul de la Universitatea Craiova: „El este principalul vinovat”

Fosta iubită a lui Vinicius s-a fotografiat aproape goală la nici o lună de la despărțire: ”Isuse Hristoase! E atât de mare!”

Fosta iubită a lui Vinicius s-a fotografiat aproape goală la nici o lună de la despărțire: ”Isuse Hristoase! E atât de mare!”

Jose Mourinho a rămas mască: ”Nu mai există un jucător în lume precum el!”

Jose Mourinho a rămas mască: ”Nu mai există un jucător în lume precum el!”

Au bătut palma! Real Madrid îl transferă pe jucătorul dorit de Barcelona, PSG și Bayern

Au bătut palma! Real Madrid îl transferă pe jucătorul dorit de Barcelona, PSG și Bayern

Spectacol total în UCL! Como a spulberat-o pe Lens, Real Madrid l-a învins pe Răzvan Marin, iar Liverpool a suferit prima înfrângere

Spectacol total în UCL! Como a spulberat-o pe Lens, Real Madrid l-a învins pe Răzvan Marin, iar Liverpool a suferit prima înfrângere


Recomandarile redactiei
Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea de la naționala Portugaliei!
Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea de la naționala Portugaliei!
Cristi Chivu i-a dat pe spate pe italieni încă o dată: „Acesta este adevăratul Inter!”
Cristi Chivu i-a dat pe spate pe italieni încă o dată: „Acesta este adevăratul Inter!”
Dinamo dă ”careul de ași” din Superligă! Danny Armstrong și alți trei ”câini” sunt cei mai buni jucători din campionatul României
Dinamo dă ”careul de ași” din Superligă! Danny Armstrong și alți trei ”câini” sunt cei mai buni jucători din campionatul României
Agentul lui Karamoko a răbufnit și a spus ce urmează pentru atacantul lui Dinamo: ”Trebuie să punem realitatea pe masă”
Agentul lui Karamoko a răbufnit și a spus ce urmează pentru atacantul lui Dinamo: ”Trebuie să punem realitatea pe masă”
Laurențiu Reghecampf a decis! Titularul surpriză din următorul meci al lui FCSB
Laurențiu Reghecampf a decis! Titularul surpriză din următorul meci al lui FCSB
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Atacantul care nu a făcut nimic în 10 meciuri în Superligă, convocat la Campionatul Mondial!
Atacantul care nu a făcut nimic în 10 meciuri în Superligă, convocat la Campionatul Mondial!
Să vină banii la FCSB! Anunțul care îi umple buzunarele lui Gigi Becali
Să vină banii la FCSB! Anunțul care îi umple buzunarele lui Gigi Becali
Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
Naționala lui Ronaldo, Iniesta și Pires este pe ultimul loc în preliminarii, cu 0 puncte în 6 meciuri!
Naționala lui Ronaldo, Iniesta și Pires este pe ultimul loc în preliminarii, cu 0 puncte în 6 meciuri!
CITESTE SI
Proiect: Părinții care se întorc mai devreme la serviciu ar putea primi un stimulent de aproximativ 4.000 de lei pe lună

stirileprotvProiect: Părinții care se întorc mai devreme la serviciu ar putea primi un stimulent de aproximativ 4.000 de lei pe lună

Impozit dublu pe tot apartamentul pentru un balcon închis fără autorizație. Ce prevede noul Cod al Urbanismului

stirileprotvImpozit dublu pe tot apartamentul pentru un balcon închis fără autorizație. Ce prevede noul Cod al Urbanismului

Încă două loturi din Autostrada A0, deschise circulației. Șoferii pot circula pe 13 kilometri noi în nordul Capitalei

stirileprotvÎncă două loturi din Autostrada A0, deschise circulației. Șoferii pot circula pe 13 kilometri noi în nordul Capitalei

Ce urmează în SUA după victoria istorică a democraților. Analiștii avertizează: Votul n-a fost un cec în alb, ci o pedeapsă

stirileprotvCe urmează în SUA după victoria istorică a democraților. Analiștii avertizează: Votul n-a fost un cec în alb, ci o pedeapsă

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!