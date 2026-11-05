"Revoluție!" Jucătorul de la FCSB și-a aflat soarta, după restructurările din lot

Revoluție în lotul naționalei din Capul Verde, dar Joao Paulo de la FCSB rămâne pe listă

Humberto Bettencourt (51 de ani), selecționerul din Capul Verde, a anunțat lotul convocat pentru cele două meciuri cu Liberia (11 și 15 noiembrie), din preliminariile Cupei Africii. Joao Paulo (28 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, se află pe listă.

Rádiotelevisão Caboverdiana remarcă însă că în lotul Capului Verde s-a produs o adevărată "revoluție". În urma rezultatelor foarte slabe din septembrie - eșecuri cu Mali (1-3) și Rwanda (1-2) - selecționerul a decis să lase acasă mai mulți jucători cu experiență, care au contribuit inclusiv la parcursul spectaculos de la Cupa Mondială.

Spre exemplu, în lotul convocat nu mai apar Garry Rodrigues (35 de ani), Jovane Cabral (28 de ani), Gilson Benchimol (24 de ani), Willy Semedo (32 de ani) sau Roberto Lopes (34 de ani). Toți sunt jucători cu zeci de selecții la naționala Capului Verde.