Universitatea Craiova - Egnatia, de la 22:00 (Conference League). Echipe probabile + analiza și pronosticul lui Dan Chilom

Universitatea Craiova - Egnatia, de la 22:00 (Conference League). Echipe probabile + analiza și pronosticul lui Dan Chilom Conference League
SPORT.RO
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Universitatea Craiova - Egnatia | Echipe probabile.

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Universitatea Craiova EgnatiaEchipe probabileCote pariuriConference Leaguedan chilomanalizalive sport.ro
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Universitatea Craiova - Egnatia

În Oltenia vine campioana ultimelor 3 sezoane din Albania, FK Egnatia. Echipa vizitatoare ocupă în prezent poziția a 20-a în Conference League, cu două egaluri în primele două partide din grupa principală. Albanezii au remizat la Aarhus, scor 1-1, și acasă cu Midtjylland, la fel, 1-1. Campioana României, Universitatea Craiova, a adunat 4 puncte după primele două etape, egal cu Getafe, 1-1, pe propriul teren, și victorie în Andorra, 3-1 cu Inter Escaldes.

Trupa lui Coelho este pe locul 11, în Conference,iar obiectivul declarat al oltenilor este acela de a se califica mai departe de pe primele 8 poziții.

Universitatea Craiova - Egnatia | Echipe probabile

Craiova - L. Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Mora, Lameira, T. Băluță, Bancu - Cicâldău, Al Hamlawi, Baiaram

Egnatia: Dajsinani - Jaime, Bitri, Sota, Yago - Kryeziu, Aleksi, Albanese, Loukili - Gruda, Adjessa

Valoarea de piață a echipei trimise în teren diseară de Felipe Coelho totalizează peste 22 de milioane de euro. Adversarii de azi sunt mult inferiori la capitolul acesta, având în teren o formație care însumează undeva la 3 milioane de euro.

Cel mai scump jucător al celor de la Egnatia este belgian, valorează 480 k de euro și îl cheamă Albanese. Alessandro Albanese.

Casele de pariuri merg pe mâna campioanei României, care primește o cotă de 1.40 pentru o eventuală victorie.

Egalul - 5.30

Egnatia - 8.20

Universitatea Craiova - Egnatia

Ambele echipe au și marcat, dar au și încasat câte minimum un gol în fiecare partidă din grupa principală Conference League.

Craiova are un golaveraj de 4:2, iar Egnatia 2:2.

Așadar, pariul „ambele echipe marchează” este cât se poate de plauzibil la această partidă și are o cotă de 1.98.

Pe „Ion Oblemenco” sunt așteptați peste 15.000 de suporteri.

Scoțianul Donald Robertson va conduce partida, arbitru care acordă 3,70 cartonașe galbene pe meci și 0,16 roșii.

Sugestia Sport.ro:

1 solist.

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