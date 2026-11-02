Laurențiu Reghecampf, revoltat de arbitraj după înfrângerea cu U Cluj: ”Puțin suspect!”

Laurențiu Reghecampf s-a declarat mulțumit de prestația echipei sale și a pus tunurile pe arbitraj după eșecul suferit în fața lui U Cluj.

Reghe crede că Iulian Călin a favorizat-o pe U Cluj și a scos în evidență două faze importante pe care, în opinia sa, centralul le-a judecat greșit. Mai întâi, Reghecampf a făcut referire la golul anulat al lui Alexandru Stoian. Antrenorul roș-albaștrilor este de părere că Iulian Cristea l-a ținut în joc pe tânărul atacant. Apoi, tehnicianul crede că, la golul lui Jovo Lukic, Bic a comis un fault în atac.

”Din păcate, fotbalul se joacă pe goluri. Cred că rezultatul este nedrept. Așa se întâmplă când nu marchezi. E dificil să vorbesc acum, nu îmi place să vorbesc despre arbitraj. Totul a fost prea într-o singură direcție. Dacă tu stai 3-4 minute la golul marcat de noi.. Probabil este ofsaid, nu știu, din ceea ce am văzut noi, piciorul lui Cristea este mai interior decât corpul lui Stoian. Este decizia lor, nu avem ce să facem. La ultima fază, dacă urmăriți traiectoria mingii, se duce spre Drăguș, iar jucătorul este foarte inteligent, se duce cu mâna, deviază mingea, iar apoi pleacă din zona arbitrului. I-am spus arbitrului, mi se pare puțin suspect ținând cont de originea arbitrului și ceea ce s-a întâmplat pe teren.

Pot să îi felicit pe băieți, au încercat să pună presiune, să aibă posesia, și-au creat ocazii. Cred că jocul nostru a fost destul de bun, dar e important să marchezi. Nu marchezi, dai posibilitatea adversarului să vină. Am discutat cu jucătorii despre golul primit, pentru că s-a întâmplat același lucru la meciul cu FC Argeș. Le-am spus că îl vor bloca pe Dawa să vină Lukic singur spre poartă. I-am spus arbitrului: <<Uită-te ce face Bic, nu are treabă cu faza, decât blochează jucătorul ca Lukic să vină singur în fața porții>>. Dacă dânșii nu urmăresc fotbalul și nu văd fazele, nu au de unde să știe.

E important că echipa joacă, e important că își doresc. Ne dorim să câștigăm. De multe ori mi-aș dori să jucăm mai slab, dar să câștigăm”, a spus Laurențiu Reghecampf.