Antrenorul portughez a oferit ultimele detalii de la echipa sa și a făcut un anunț important. Unul dintre titularii din acest sezon nu va juca în meciul de la Mioveni.

Andrei Mărginean (25 de ani) a lipsit în ultimele două partide disputate de Dinamo, cu Chindia în Cupa României (5-2) și cu UTA Arad în campionat (2-0). Mijlocașul central nu a fost refăcut nici pentru următoarea etapă din campionat, anunță Campos.

Dinamo, fără Andrei Mărginean în meciul cu FC Argeș

Cel mai probabil, belgianul Matthias Verreth (28 de ani) va fi titularizat la mijloc alături de Alberto Soro, așa cum s-a întâmplat și în ultima partidă din campionat.

”Mărgi e out pentru moment”, s-a limitat să spună Nuno Campos, după care a prefațat partida.

„E o echipă care face presing, jucătorii sunt agresivi într-un mod pozitiv, e greu să scapi din pressing-ul lor. Va fi un meci foarte greu.

Dacă terenul nu te ajută, meciul are mai multe dueluri, nu e tocmai bine pentru stilul nostru, dar ne pregătim pentru ce va fi. Suntem încrezători și trebuie să avem mintea limpede pentru a obține ce ne dorim”, a mai spus portughezul.

Dinamo își păstrează primul loc

”Roș-albii” sunt din nou pe primul loc după victoria cu UTA Arad, scor 2-0. Dinamo are acum 33 de puncte și este la doar un punct distanță de Universitatea Craiova. Rapid completează podiumul, cu 30 de puncte.

În următoarea etapă, Dinamo se va deplasa la Mioveni pentru duelul cu FC Argeș, în timp ce UTA Arad, care rămâne pe locul zece, va primi vizita Petrolului.