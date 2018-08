FCSB - POLI IASI | Doua transferuri pregatite chiar inaintea meciului! Anuntul facut de club

Poli Iasi se intareste cu 2 tineri jucatori.

Ajunsa in play-off in sezonul trecut, Poli Iasi are ambitii mari si pentru acest sezon. Echipa lui Flavius Stoican are insa doar 2 puncte dupa primele 2 etape si joaca in aceasta seara cu FCSB, echipa pe care n-a invins-o in deplasare de la revenirea in Liga 1 din 2012!

Inainte de partida, Poli Iasi a anuntat aducerea a doi noi jucatori - mijlocasul George Dwubeng (18 ani), imprumutat pentru 2 sezoane de la FC Dreams; atacantul Lawson Bekui (23de ani), imprumutat si el, pentru 6 luni, de la Extremadura.

"Sunt foarte fericit sa incep un nou capitol in cariera mea si sper sa mearga totul bine aici" a declarat Bekui pentru presa din Ghana.