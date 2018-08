Anuntul BOMBA facut UEFA fara sa stie nimeni! FCSB, CFR si Craiova stiu deja cu cine pot sa pice in play-off-ul Europa League! Tamas, Ivan sau Maradona pot da de echipa lui Dica

Tragerea la sorti va avea loc luni!

Cu o zi inainte de tragerea la sorti pentru play-off-ul Europa League, UEFA a anuntat cum arata grupele! Astfel, CFR Cluj, FCSB si U Craiova stiu toate posibilele adversare - 8 in cazul primelor doua, 10 in cazul castigatoarei Cupei.

UEFA a anuntat astazi urnele pentru tragerea la sorti pentru play-off-ul Europa League! Exista astfel 5 urne - primele 2 sunt cu echipele provenite din preliminariile UEFA Champions League. CFR Cluj se afla in urna 1.

Astfel, echipa lui Tony Conceicao va juca impotrivatre: invinsei din meciurile din turul 3 preliminar al UCL - Salzburg - Skhendija, Astana - Dinamo Zagreb, Steaua Rosie - Spartak Trnava; castigatoarea duelului din turul 3 preliminar al Europa League: Legia - Dudelange.

FCSB va fi favorita si in play-off-ul Europa League si va juca impotriva invingatoarei din partidele: Apollon - Dinamo Brest; Hapoel Haifa - Atalanta; UFA - Progres; Slovan Bratislava - Rapid Viena. Astfel, Maradona poate veni la Bucuresti cu Dinamo Brest! De asemenea, FCSB poate da de unul dintre romanii Gabi Tamas (Haifa), Dragos Nedelcearu (UFA) sau Andrei Ivan (Rapid Viena).

Castigatoarea Cupei Romaniei, Universitatea Craiova, are cea mai dificila misiune dintre toate echipele, urmand sa joace contra celor de la RB Leipzig! Daca echipa lui Mangia reuseste marea surpriza si trece de nemti, atunci Craiova va juca in turul urmator cu una dintre invingatoarele din urmatoarele partide: Dinamo Minsk - Zenit, Olympiakos - Lucerna, Genk - Lech Poznan, Zorya - Braga si Trencin - Feyenoord.

* echipele nu pot sa cada cu formatii aflate in alte poturi sau in aceeasi jumatate a potului (fiecare pot este impartit in favorite/outsidere)