RAUL NECESAR de la FCSB! Cum schimba Dica echipa dupa revenirea lui Rusescu! Declaratia fabuloasa a antrenorului: "Sper sa fie trist tatal lui!"

Returul dintre FCSB si Hajduk Split va fi in direct la Pro TV pe 16 august de la ora 21.30!

Raul Rusescu s-a intors la FCSB si va fi trecut pe lista UEFA pentru a putea juca in dubla cu Hajduk Split din Europa League. La conferinta de presa de dinaintea partidei cu Poli Iasi, Nicolae Dica a vorbit despre revenirea lui Rusescu si a dezvaluit ca il vede pe acesta jucand si in alta pozitie, nu neaparat atacant impins.

Astfel, FCSB ar putea juca in anumite meciuri si cu Rusescu, si cu Gnohere in acelasi timp! In absenta "Bizonului" insa, Rusescu va fi varful impins al lui Dica, varianta preferata de antrenor inainte de reprofilarea lui Florin Tanase sau Florinel Coman.

"Ruse poate juca si numar 10, si numar 9. In Turcia a jucat numar 9. El a demonstrat ca are valoarea cand a venit prima data la Steaua. Important este sa arate pe teren ca este jucator de valoare" a spus Nicolae Dica in conferinta de presa de astazi.

Nicolae Dica a vorbit si despre Jakolis, cel care a dezvaluit intr-un interviu pentru presa din Croatia ca tatal sau tine cu Hajduk Split si nu stie pe cine va sustine la duelul din turul 3 preliminar al Europa League.

"Sa speram ca o sa-l facem pe tatal lui sa fie trist dupa jocurile cu Hajduk daca el tine cu ei. Dar cred ca la meciurile astea va tine cu baiatul lui" a spus Dica.

Vezi diseara la stirile din Sport de la Pro TV care este visul lui Raul Rusescu la revenirea la FCSB!